台大申請入學3重大違規！考生戴AI眼鏡作弊…2人書審膨風 全判0分

【緯來新聞網】大學申請入學結果今（11日）公布，台大今年查獲3起重大違規，一件是考生在參加醫牙學系二階筆試時，使用AI眼鏡作弊，成為台大首例；另外2名考生送交的書審資料「膨風」過頭，與事實有落差，被認定誤導審查，這3件均被以零分計算。

大學申請入學結果公布，台大今年查獲3起違規。（圖／翻攝自台大臉書）

大學甄選入學委員會今天公告115學年大學申請入學管道統一分發結果，台大提供1789個名額，14019人次報名，1601人獲分發，有188個缺額，創下近3年新高。



台大教務處註冊組組長李宏森提到，今年台大進行筆試及書審時，發生3起違規，一名重考生報名醫學系和牙醫系二階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起監試委員注意，考試時維持低頭姿勢很久，還換了黑框眼睛，經檢查發現眼鏡很燙，確認該考生使用AI眼鏡，最後該科以0分計算。



此外，台大電機系有2名考生書審資料上，寫著獲得奧林匹亞銀牌獎、銅牌獎，但參與書審教授發覺異查，因為「銀牌獎」是國際賽成績，通常拿到銀牌獎都獲得保送大學資格，進一步查證發現，原來是拿到國內賽的銀獎、銅獎。系上討論後，認為2名考生的書審內容不實，誤導審查，判為0分。



李宏森指出，台大已將相關情況報給大考中心和教育部，大考中心也針對未來學測和分科測驗研擬SOP，以處理使用AI眼鏡的相關違規同時提醒考生，考試不要作弊，填寫資料也不要心存僥倖，凡是被發現都是零分計算，等同於喪失資格，白白浪費多年的努力。

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