台大申請首爆AI作弊！醫牙科考生偷戴智慧眼鏡應試 慘遭當場扣考0分

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記者周佩怡／台北報導

台灣大學今年共查獲3起大學申請入學違規案件，其中首度發現AI眼鏡作弊事件。（圖／資料照）

115學年度大學申請入學今（11）日公告分發結果，台灣大學今年共查獲3起違規案件，其中首度發現一名報考醫牙學系的考生，在生物科筆試時涉嫌使用AI眼鏡作弊遭當場查獲，該科直接以零分計算；另有2名考生在申請電機系時，將奧林匹亞競賽國內初選成績填寫為國際賽成績，經查證後書面審查成績同樣被評定為零分。

台大註冊組長李宏森表示，一名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，監試人員發現當天天氣炎熱，考生卻穿著帽T並將帽子戴起來，行為相當特殊，因此主動上前關心，考生當時表示考場冷氣太強，第一時間檢查未發現異狀，因此讓他繼續作答。

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但後來監試人員觀察到該名考生頭愈來愈低，於是再次上前查看，發現考生已換戴另一副黑框眼鏡，要求摘下檢查後，確認為具備AI功能的智慧眼鏡，且機身明顯發燙，研判設備當時正在運作中。

李宏森表示，AI眼鏡具備掃描題目並顯示答案與解題過程等功能，雖然耗能強，但單次使用時間通常僅約1至2小時，已足以應付考試需求。

此外，李宏森表示，電機系進行書審資料時，發現2名考生資料有異，進一步查證確認他們將國內賽成績填寫成國際賽，因此認定相關敘述與事實差異甚大，恐誤導審查委員，經系內會議討論後，決議將2人書面審查成績評定為0分。

大學甄選入學委員會提醒，考生申請入學所提交的各項資料都應據實填寫，且大考中心已針對相關作弊行為訂有處理規範，考生切勿抱持僥倖心態，一旦遭查獲，成績將依規定處理。

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