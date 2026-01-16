台大男吸金5500萬投資賠光！刑警爸偷查個資、狠嗆債主：知道你住哪

記者林盈君／台北報導

畢業於台大的27歲李姓高材生，對外謊稱有美國期貨經理業務許可執照，向親友及學長等人吸金5500萬元，全拿去個人投資，結果慘賠還倒貼848萬，李男的父親為萬華分局前刑警小隊長，為了袒護兒子，竟利用職務、透過警務系統查詢債主個資，嗆約對方出來「喬事」。案經士林地院審理，李父一審判處有期徒刑2年、緩刑3年，並向公庫支付20萬元，不得不提早退休。

台大男吸金5500萬元投資失敗，警察父為護子竟偷查債主個資。（示意圖／pixabay）

據了解，李男因吸金5500萬元、用於個人投資慘賠，遭被害人檢舉，近期被士林地檢署起訴。而李父為了護子，自2023年10月到11月間，利用職務之便，透過警務系統查詢2名債主個資，之後還嗆約債主「出來喬」、「我知道你住哪裡」等。事件曝光後，士林地院一審依「假借職務機會非法蒐集個資罪」判處李父2年、緩刑3年，李父於2024年7月辦理退休，仍被懲戒法院判決裁罰10萬元。針對李男的吸金案，目前還持續偵辦中。

