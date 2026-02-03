台大男工作半年 第一次領季獎金「只有2位數」：要我離職？

上班工作除了正常月薪外，獎金也是員工關注的重點，一名台大畢業的男網友透露，到職半年多後，1月中遇到公司發放季獎金，這是他第一次在公司領獎金，本來很興奮，結果一看才發現竟然只有84元，讓他當場傻眼，其他網友也認為這數字少得太誇張，建議他向主管問清楚。

一名男網友近日在Dcard表示，到職半年多了，最近第一次遇到公司發放季獎金，但打開APP查看才發現，竟然只有少少的84元，讓他傻眼說「這是什麼可悲的數字？是不是要離職了？」

廣告 廣告

文章曝光後引起討論，不少人驚呼「我收到這個真的會問主管是不是在羞辱我」、「第一次看到有公司發這種數字的獎金」、「為什麼公司不會覺得乾脆不要發」、「這樣還不如買個下午茶，感覺還比較好受」、「是不是工作未滿1年按比例發，勸你趁還算菜早點問清楚，不然以後才要問，只會更尷尬」、「季獎金的話，感覺後面少3個0，不然都是羞辱」。

也有人說「我收過60元，更可悲」、「底薪10萬收到6萬獎金還覺得我被針對，看到你這樣我沒意見了」、「領過49元的年度獎金，不知道可以幹嘛，這樣有安慰到你嗎」、「84元說是日獎金就算了，怎麼還是季獎金啊」、「這樣發不知道要不要扣轉帳費用，還不如直接買個手搖解決」。

更多中時新聞網報導

無照累犯罰無上限 道安講習也躲不掉

張信哲周興哲同台嗨唱拜早年

MLB》蘇亞雷茲重返紅人 添長打威脅力