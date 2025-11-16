台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌

【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他駕駛市值約1480萬元的法拉利488 GTB，酒測值高達0.87毫克，明顯超出法定標準，涉嫌觸犯公共危險罪。

台大男神孫炫東夜店狂歡酒駕。（圖／翻攝IG）

根據大安分局調查，事發約在清晨5時，警員在忠孝東路四段205巷一帶巡邏時，發現一輛法拉利停在夜店OMNI外，駕駛與車內傳出濃烈酒味，疑似飲酒後準備駕車離開。警方上前勸說，提醒駕駛可改搭交通工具或找代駕，明確警告「你千萬不要酒駕喔！」

台大男神孫炫東夜店狂歡酒駕。（圖／翻攝畫面）

不久後，巡邏員警返回該地點時竟發現孫男仍執意啟動車輛並準備上路，甚至一度倒車逆向往市民大道方向行駛，行為相當危險。警方當場予以攔下並進行酒測，結果酒精濃度達0.87毫克，明確違法，警方依法扣押車輛與車牌，將孫男帶回偵訊。



車上另有一名26歲蔣姓女子同行。孫男訊後依公共危險罪嫌移送台北地檢署，蔣女則因共乘酒駕車輛遭警方依法開罰。警方強調，員警事前已有多次善意勸導，孫男卻選擇無視警告，執意駕駛高價超跑上路，對社會安全造成重大風險。



大安分局呼籲民眾飲酒後切勿駕車，應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，以保障自己與他人安全。警方也表示將持續推動「零容忍酒駕」政策，對違規行為絕不寬貸，嚴格執法以防範憾事發生。





★《緯來新聞網》提醒您：酒駕行為，請勿模仿 ★

