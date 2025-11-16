「台大男神」夜店後酒駕法拉利 警「三度勸導」仍逆向上路遭逮

號稱「台大男神」的孫炫東夜店狂歡後酒駕開法拉利，警方三度勸導無效，最後逆向行駛遭攔查移送法辦。（圖／翻攝畫面）

有「台大男神」稱號的26歲孫炫東，8日凌晨在台北市大安區夜店飲酒狂歡後，仍駕駛市價約1480萬元的法拉利 488 GTB 上路。警方三度勸導勿酒駕仍無效，最後他在忠孝東路四段巷內逆向行駛時遭攔查，酒測值高達 0.87 毫克，當場依公共危險罪嫌移送法辦。

大安分局表示，8日凌晨2時許，孫男將白色法拉利違規停放於忠孝東路四段205巷，前往 OMNI 夜店飲酒，期間喝下約三種酒類，直到清晨5時才離開。

清晨6時許，巡邏警員行經該處時，發現法拉利仍違停並開單取締，孫男匆忙上前表示「那是我的車」。警員聞到他身上瀰漫濃厚酒氣，立即勸導不得酒後駕車，應找代駕。

廣告 廣告

未料稍晚警員返回時，發現孫男竟開始倒車，再次提醒他「使用代駕比較安全」。然而第三次經過時，警員見孫男已逆向往市民大道方向行駛，立刻上前攔查並進行酒測，數值達 0.87 毫克，構成公共危險罪。

警方隨即依法扣車，並將孫男帶回派出所偵訊；因當時車上還有一名蔣姓女子，警方也依酒駕連帶責任告發。

大安分局強調，員警已三度勸導，孫男仍執意酒駕高性能超跑上路，對公共安全造成重大威脅。警方呼籲民眾飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸返家，勿心存僥倖，警方將持續執行「零容忍酒駕」專案，嚴格取締、決不寬貸。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！