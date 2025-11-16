「台大男神」孫炫東凌晨嗨完夜店 開1480萬法拉利酒駕遭法辦
26歲的網紅「台大男神」孫炫東驚傳酒駕！台北市大安分局日前（8）清晨在忠孝東路四段巷弄攔查孫男，發現他酒後駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB，經酒測後酒精濃度竟高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準，全案依酒駕罪嫌送辦。
大安分局指出，8日清晨5時許，巡邏員警行經忠孝東路四段205巷夜店門口時，發現孫男的法拉利違停在路旁，車內散出濃厚酒味，懷疑他飲酒後欲駕車離開。員警立即上前勸導，提醒他可改搭計程車或叫代駕返家。
然而，員警第二次返回該處巡查時，竟看到孫男已開始倒車準備上路，警方再次示警「不要酒駕」。未料第三次回到現場時，孫男竟已逆向駛往市民大道方向。員警見狀立刻將其攔下，並進行酒測，結果酒精濃度高達 0.87mg/L，明顯違法。
警方當場依法扣車、扣牌並將孫男帶回派出所偵訊。當時車上另有一名26歲蔣姓女子，同樣依酒駕連帶責任開單告發。
大安分局強調，警方在他上路前已 兩度善意勸導，孫男仍執意駕駛高性能超跑上路，已對公共安全造成極大危害。警方呼籲民眾，飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸工具，「切勿心存僥倖」，警方將持續推動「零容忍酒駕」政策，違法者一律重罰、不寬貸。
