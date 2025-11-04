南投埔里基督教醫院的巡迴公務車，在埔霧公路發生嚴重車禍！車上4人受傷，其中一位25歲、台大醫學系畢業的林姓訓練醫師因頸椎骨折重傷，緊急送醫開刀。警方調查，駕駛並無酒駕情形，但車輛自撞電線桿造成嚴重後果。埔里基督教醫院表示，將全力協助受傷人員及其家屬度過難關。

台大畢業準醫生入偏鄉衛教育車禍 自撞電桿重傷恐面臨癱瘓風險。

南投埔霧公路發生一起嚴重車禍，埔里基督教醫院的巡迴公務車在完成山區部落的例行衛教活動返程時，不慎失控自撞電線桿，導致車上4人受傷。其中一位25歲、台大醫學系畢業的林姓訓練醫師因頸椎骨折重傷，緊急送醫開刀治療。這起事故引起各界關注，醫院表示將全力協助受傷人員及其家屬度過難關。

台大畢業準醫生入偏鄉衛教育車禍 自撞電桿重傷恐面臨癱瘓風險。

這起車禍意外發生在南投埔霧公路眉溪段，時間是2日下午3點多。肇事車輛是南投埔里基督教醫院的巡迴公務車，當時由潘姓主任牧師駕駛，車上載著2名住院醫師以及林姓訓練醫師，前往仁愛鄉山區部落進行例行性衛教活動。然而在返程途中，公務車突然往右偏，失控自撞路邊電線桿並甩尾，撞擊力道十分猛烈，導致車頭幾乎全毀，車上4人受傷並一度受困車內。

醫院公務車撞電桿 訓練醫生頸椎骨折重傷。

中心碑消防分隊役男楊彥惟表示，他們到達現場後發現一名傷者坐在後座無法移動，疑似頸椎受傷，立即給予頸圈固定後緊急送醫治療。警方調查顯示，駕駛並無酒駕情形，但車輛自撞仍造成嚴重後果，特別是坐在後座的林姓訓練醫師頸椎骨折重傷，被緊急轉送台中榮總開刀。目前手術已經成功完成，林姓訓練醫師正在恢復當中。

醫院公務車撞電桿 訓練醫生頸椎骨折重傷。

這位從台大醫學系畢業的林姓訓練醫師，正處於醫師訓練過程中，卻遭逢這場意外，讓親友都十分擔心他可能面臨癱瘓風險。埔里基督教醫院表示，他們持續與校方保持聯絡，也會全力關懷協助受傷的醫護人員，幫助他們度過這次困難。

