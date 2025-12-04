台大疑爆肺結核傳染？多名學生被匡列通知照X光、抽血

台大驚傳肺結核接觸傳染！台北市衛生局指出，台灣大學出現肺結核確診病例，匡列範圍包括與病例同住者，以及在可傳染時段內接觸累計超過四十小時者，目前匡列人數還在確認中。

國立台灣大學驚傳肺結核接觸傳染。（示意圖／中天新聞）

有台大學生在社群平台Dcard上分享自己收到的保健中心通知信，信中指出，台北市聯合醫院結核病防治組確認該生符合肺結核接觸者標準，必須依法接受X光檢查與抽血檢查。該名學生透露，這已經是第二次收到此類通知，且完全不清楚感染源究竟在哪堂課，讓人感到不安。

留言區內不少學生紛紛表示自己也曾收過類似通知，且多數人修過經濟學原理，懷疑感染風險可能與這門課有關。學生留言中提到的課程包括經濟學原理、財務管理、期權等，大多集中於管理學院課程。有學生提到，自己早在去年就因修經濟學原理受到通知，並進行檢查。

也有畢業生表示收到通知，懷疑感染期間可能與修課時相重疊。有交換生甚至提到自己人在日本仍收到信，顯示事件恐涉及更廣範圍。由於事發時間正逢期末考前夕，讓許多學生感到困擾。

針對學生收到肺結核接觸通知，台大校方表示，實施的措施都是配合衛生主管機關之規定，包含照X光及抽血檢查等，依照主管機關指示進行防疫，但相關細節涉及個人隱私，無法提供進一步說明。另外，衛生局強調，接獲通知者務必配合檢查，以確保健康安全。

