台大疑爆肺結核傳染 衛生局「匡列多名學生」檢查

台灣大學多名學生收肺結核接觸通知。（示意圖／報系資料照）

國立台灣大學近期疑似發生肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考前夕，陸續收到「肺結核接觸通知」，被通知必須接受胸部X光檢查與抽血檢驗，引發關注。對此，台北市政府衛生局證實，確實已有確診個案，目前接觸者匡列人數仍在進一步確認中。

台大學生在網路論壇Dcard上貼出保健中心寄來的郵件，內容寫道接獲台北市聯合醫院結核病防治組告知「您已符合肺結核接觸者標準」，為了健康請務必依法接受衛教、X光和抽血檢查，且強調強制要檢查，令他感到相當疑惑。

多名學生也在留言區提到感染風險來源疑似是修過的課程，包括經濟學原理、財務管理等，大多集中於管理學院課程。有學生表示，自己早在去年就因修經濟學原理受到通知，並進行檢查；也有畢業生表示收到通知，甚至有交換學生提到自己人在歐洲、日本仍收到信，顯示接觸者匡列範圍不小。

針對學生收到相關通知一事，台大校方表示，目前校內所實施的各項應對措施，均是配合衛生主管機關之規定辦理，包含安排照X光及抽血檢查等必要程序。至於其他詳細防疫措施，由於涉及個人資料與隱私，相關細節不便對外說明。

而台北市衛生局指出，確實有確診個案，匡列人數仍在確認中；依據肺結核防治工作手冊，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者。

衛生局表示，後續將依防疫流程持續進行疫調與健康監測，並視實際狀況擴大或調整匡列範圍，也呼籲已接獲通知的學生務必依指示完成相關檢查，以利掌握健康狀況並防範疫情擴散。

