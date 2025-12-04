台大疑爆肺結核疫情 被匡列學生幾乎「修過這堂課」

台灣大學發生學生感染肺結核事件。（圖／翻攝自Google Maps）





台灣大學近日發生疑似肺結核傳染事件，且因適逢期末考前夕，引發學生不安。有學生在社群透露收到保健中心通知信，引來一票同樣收到信的網友留言，結果發現收信者大多都修過同一堂課。

原Po在Dcard引用保健中心的通知信表示，北市聯合醫院結核病防治組確認他符合肺結核接觸者標準，必須依法接受檢查。原Po還透露，這已經是第二次收到通知，卻不清楚感染源是哪堂課。引來其他同學留言。

隨著留言數量越來越多，網友們發現收到通知的人大多修過「經濟學原理」，懷疑這堂課與肺結核有關，其中一名學生還稱，去年就因為這門課收到檢查通知，甚至畢業生也曾收過。

台大校方對此表示，學校依主管機關指示進行防疫，但因細節涉及個人隱私，無法提供進一步說明。台北市衛生局則確認，目前已有確診病例，匡列範圍包含與病例同住者、可傳染時段內接觸累計超過40小時者，衛生局呼籲接獲通知者，務必配合檢查，以確保健康安全。

