台大癌醫分院新院長吳耀銘接棒 曝上任後最大挑戰

台大醫院癌醫中心分院今天（2）舉行院長交接典禮，由台大醫院院長余忠仁（中）監交，新任院長吳耀銘（右）正式從前任院長楊志新（左）手中接下重任。（台大癌醫提供）

台大醫院癌醫中心分院今天（2）舉行院長交接典禮，新任院長吳耀銘正式從前任院長楊志新手中接下重任。吳耀銘說，「留才攬才」是上任後最大挑戰，尤其是台灣近年面臨護理師出走、短缺，很多醫院因此關閉病床，因此會設法改善工作環境，也感謝很多社會企業家的支持。

吳耀銘是國內肝膽胰腫瘤外科權威，專業領域包括：肝臟腫瘤手術、治療肝膽結石手術、治療肝臟移植、腹腔鏡手術、急性肝臟衰竭、照顧肝臟再生及肝細胞移植研究等。

吳耀銘說，臺大醫院癌醫中心分院成立7年，在鄭安理前院長、楊志新前院長的支持下，建立很好的基礎。面對科技日新月異，癌醫分院的願景是「華人領先、世界一流」，希望以病人為中心，提供全人治療。

吳耀銘坦言，上任後面臨最大挑戰是人才羅致和留任。台灣這幾年來最大的問題就是人才留置，很多醫院護理師不足而關閉病床，造成很大的衝擊；如何留住人才，讓他們安心在職場上工作，這是最重要的一點。

吳耀銘指出，衛福部在政策面作了很多改善醫療環境的措施，而我們會想辦法從社會資源來改善環境，謝謝很多企業家有心投注資源，支持我們攬才、留才甚至育才。

除了讓辛苦的醫療人員得到實質回報，也照顧員工的休閒層面，包括打造員工體適能中心，以及比照商務艙等級的休息室，同時也感謝台大校長陳文章大力幫忙，提供一塊地給我們蓋宿舍，但仍需要自籌財源，希望持續打造幸福職場。

