台大癌醫新院長吳耀銘指攬人才 打造幸福職場

台大癌醫中心分院2日舉行新任、前任院長布達交接儀式，在台大醫院長余忠仁（中）見證之下，新任院長吳耀銘（右）從前任院長楊志新（左）手中接下印信。（台大癌醫中心分院提供／中央社）

記者傅希堯／台北報導

台大醫院癌醫中心分院2日舉行院長交接，新任院長吳耀銘由前院長楊志新手中接下重擔，吳耀銘表示，上任後將積極留才攬才，打造幸福職場，並深化與總院合作，把病人及同仁都照顧好，落實以人為本的全方位人才永續經營。

吳耀銘表示，扛起新角色的重擔後，將優先推動醫療人員攬才、留才、育才方案，尤其護理同仁是醫療照護體系的核心力量，強調護理師的角色日益重要，不僅是醫療團隊的核心成員，更是病患與家屬的堅實後盾，未來會優化制度設計，改善工作環境改善。

吳耀銘指出，衛福部在政策面作了很多改善醫療環境的措施，而他們會想辦法從社會資源來改善環境，謝謝很多企業家有心投注資源，支持他們攬才、留才甚至育才，除了讓辛苦的醫療人員得到實質回報，也照顧員工的休閒層面，包括打造員工體適能中心，以及比照商務艙等級的休息室，24小時提供咖啡點心，緩解高壓工作帶來的身心疲勞。

吳耀銘指出，台大癌醫已經成立7年，在前院長鄭安理和楊志新的領導建立良好基礎，使醫院在醫療、教學與研究上都擁有高起點，並且能夠持續前進，致力成為亞洲首善的抗癌旗艦醫院，面臨醫療科技日新月異挑戰，將追求更新的醫療科技、引進跨領域人才，努力延續癌友希望並守護生命契機，提升台灣醫療品質。

吳耀銘專精於肝膽胰腫瘤外科領域，包括肝臟腫瘤手術、治療肝膽結石手術、肝臟移植、腹腔鏡手術、急性肝臟衰竭、肝臟再生及肝細胞移植研究等，並為台大醫學院外科教授、台大醫院腫瘤外科部兼任主治醫師與肝膽胰腫瘤外科兼任主治醫師。