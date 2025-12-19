台大癌醫7周年院慶 郭台銘出席期勉:為人間減苦

生活中心／李世宸、胡崇恩 台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘，今天出席台大癌醫7週年院慶活動，參與紀念銅雕揭幕儀式，紀錄19年建院歷程，和台灣史上最大規模的個人醫療捐贈，郭台銘也勉勵癌醫，為人間減苦，為世代點燈。

「三二一，請揭幕。」台大醫院癌醫中心分院7週年院慶，以黃銅雕刻形式，紀錄將近20年來的建院歷程和醫療成就，19號正式公開。台大癌醫院長楊志新：「我們打造的是一種全新的照護模式，由不同的專科醫師與醫療團隊，共同為一個病人，規劃完整連續的治療歷程。」台大癌醫榮譽院長鄭安理：「希望未來，我們要變成所有台灣人的護國神山，所有的病友，只要想到有這家醫院，他就放心了。」

台大癌醫外觀。（圖／民視新聞）





台大校長和台大醫院院長都出席，見證台灣史上最大規模的個人醫療捐贈，捐贈者永齡基金會創辦人郭台銘也現身，接受病友代表獻花，台大癌醫的3棟大樓主體，也都以郭台銘的奶奶、母親和爺爺命名，呼應典禮主題「因愛而真，承志以行」。永齡基金會董事長郭曉玲：「這是一筆兩百億的捐贈，但是對我們來說，這兩百億從來不是只是一個數字，而是一個一步一步走過來的旅程。」永齡基金會創辦人郭台銘：「（台大癌醫）以銅雕漢賦相贈，情深意重，人在生命歷程中，愈能體會醫療之重，不在技術而在仁心。」





台大癌醫7周年院慶 郭台銘期勉：為人間減苦

台大醫院癌醫中心分院7週年院慶，以黃銅雕刻形式，紀錄將近20年來的建院歷程和醫療成就。（圖／民視新聞）





台大癌醫2018年正式啟用以來，已經建構全台最完整的癌症治療體系，涵蓋質子和光子治療中心、多專科整合門診、全人照護模式與精準醫療布局。永齡基金會創辦人郭台銘：「今日所刻非為個人，而是記載一條眾人同行的大道，相信台大癌醫，將持續以專業與慈悲，為人間減苦為世代點燈。」深深一鞠躬，郭台銘對醫院同仁，感謝再感謝，期盼台大癌醫繼續帶給患者，更多力量與希望。

