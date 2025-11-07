台大百年校慶倒數 公布4校友總統訪談

▲台大即將在2028年迎接百年里程碑，從去年開始陸續公布百大貢獻事蹟，今（7）日由校長陳文章跟各學院師長揭露15項大事，包含健保倡議、推動感控等。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台大即將在2028年迎接百年里程碑，從去年開始陸續公布百大貢獻事蹟，今（7）日在揭露15項大事，包含健保倡議、推動感控等，同時也公開校長陳文章採訪前後任4位總統校友內容。蔡英文也在訪談中表示，「人生際遇很多，當總統不一定最好，要把日子過得充足。

台灣大學前身為1928年所成立的台北帝國大學，不僅是高等教育龍頭，也在歷史事件上扮演重要角色，因此去年起開始先公佈24件，將連續5年，針對「學術領航」、「產經發展」及「社會貢獻」3類別，發布對社會深遠影響的重大貢獻百大事蹟，彰顯台大「百年淬礪 世紀傳薪。

陳文章公布百大事蹟分別為，「台灣原住民知識傳統的確立–從調查分類到夥伴關係｣、「全民健康保險制度的倡議與建制」、「引領台灣動物科技發展：奠基經濟動物產業現代化」、「維護台灣生物多樣性–國家公園、保護區及物種保育體制建置與推展」、「從『釀造學講座』到『生物技術開發中心』–生物科技與人才的孕育地」、「化工製程與粉粒體技術的開創與應用｣、「長年推動災防科技，培育防救災重建人才，與建立國際級災害防治靱性」。

另有，「引領台灣活動構造與地震地質研究的關鍵力量與全球影響力｣、「推動感染控管，引領台灣防疫新局｣、「治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌」、「全球首套中文語音辨識系統，推動全球華語語音技術和語音資訊檢索技術的發展｣、「變分電磁學先驅研究」、「創建台灣民主動態研究，對亞洲民主化研究具有重大貢獻」、「倡議台灣本土社會人文研究並建立以台灣為主體之研究領域」、「台灣天然物化學先驅者及有機化學人才培育」。

此外，中華民國開放總統直接民選以來，歷任包含李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德5位都是台大畢業校友，對國家的發展影響深遠。陳文章表示，自己過去一年的時間親自訪問現任跟前任總統們，每個人訪談約1小時，大家各自回憶起台大往事。

陳水扁笑稱「跟當時女朋友在椰林大道談戀愛」；馬英九則印象當時法律系張國健老師稱讚他「馬英九同學，你的字寫得很漂亮」；蔡英文說，人生有很多際遇，做總統不一定是最好的人生，努力享受讓每天的日子都很充足。賴清德則勉勵學子「具有奉獻精神、去做服務的工作」。

