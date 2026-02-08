台大百歲紀念館都審卡關 動線安全與逃生樓梯成修正關鍵

台大將於民國118年迎來百年校慶，為慶祝創校百年，台大邀請日本建築大師平田晃久協助設計「台大百歲紀念館」。模擬圖非目前實體建物。（台大提供／孫敬台北傳真）

為迎接民國118年台大百年校慶，台北市政府都委會審議「台大百歲紀念館」都市設計及土地開發許可。委員們針對汽機車停車位、停車場及行人出入動線、紀念館使用方式與逃生路線均提出修正建議。由於紀念館選址於基隆路與羅斯福路間的公館停車場，壓縮原有停車空間也影響周圍動線設計，會議主席、都發局副局長劉美秀裁示申設單位應納入委員建議重新修正，預計4月再召開審議。

台大百歲紀念館由日本建築大師平田晃久設計，全棟為地上5層、地下1層，1樓擬設計為藝術廊道、2樓空中廊道結合綠化空間、3樓與4樓採多功能展示空間、5樓則為機房使用。該館選址於台大校本部南側鄰近基隆路的公館停車場，占地2420坪。基地雖占用原停車場159席汽車、408席機車位，申設單位評估既有停車需求不受影響，故不另於校園內或周邊增設車位，紀念館地下1樓28個車位僅供機車停放。

廣告 廣告

委員們在會議中提出5大重點調整方向，包含紀念館因鄰近停車場，裝卸車位進出與機車動線恐重疊有安全疑慮，應保障人行動線並附註相關警示；紀念館逃生路線與人行動線標示不清；2至5樓應設置2座直通樓梯，且每個樓層皆可通達，若影響整體建築設計應重新規畫；地下停車場出入口需規畫進出分流以保障行車安全；紀念館地勢較高，排水設計應考量高低差等。

申設單位回應，停車場行車、人行動線、逃生路線與排水系統將重新規劃。關於直通樓梯，考量平田晃久設計理念，曾建議於建物內保留1座直通樓梯，但日方希望整體設計能搭配空中廊道疏散人流，對此將持續溝通。劉美秀最後裁示申設單位應納入委員建議重新修正，預計4月再召開審議。

更多中時新聞網報導

陳珮騏買毀容險 謝承均拍戲受傷險失明

苗可麗認膽小 怕影響工作拒拍危險戲

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心