台大百歲訪4位「總統校友」 椰林大道談戀愛、傅園睡午覺最懷念

台灣大學即將於2028年迎來百週年校慶，校方選在97週年校慶前夕舉行「第二屆百大貢獻事蹟發布會」，校長陳文章今（11/7）表示，近日訪問陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德等4位「總統級校友」回憶求學時光，親揭最懷念的校園景點是椰林大道、法學院禮堂等，也談及對學弟妹的期許。

台灣從1996年開始總統直選，迄今5任民選總統都是畢業於台大，其中李登輝已過世，台大校長陳文章為留下百年創校歷史，近日拜訪陳水扁、馬英九、蔡英文，以及現任總統賴清德，並由校方製作成訪談影片，讓「總統校友」們分享在台大求學時的點點滴滴。

回憶起求學時最懷念的校園角落，陳水扁、賴清德皆提到「椰林大道」，陳水扁笑說當時常和女朋友在那「談戀愛」，賴清德則說想約陳文章一同回到椰林大道騎單車。陳水扁也談到相當懷念B404研究室，恩師翁岳生很疼他，開放空間讓學生讀書，讓他不用擔心圖書館在晚上10時熄燈，可以一直讀到11時、12時。

馬英九則說，他最懷念校門口旁邊的傅園，並幽默地說大一時常去那邊睡午覺，睡醒還會拍拍已故校長傅斯年的墓碑說「校長我走了」。蔡英文則提及，近期回去看了法學院大禮堂，還是保存著當時的原貌，但又覺得有些可惜的是，「如果椅子可以把它釘得好一點，說不定還可以再用。」

至於對學弟妹的期許，蔡英文勸大家「年輕人該做的事都要做」，但也不要忘了，念書才是到台大的主要工作，努力學習、努力享受生活，讓自己每天都很充足。賴清德則勉勵大家要有奉獻的精神，如果每一名台大畢業生都身懷絕技，又有行俠仗義的心，便「江湖是幸，國家是幸」。

