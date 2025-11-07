台大百歲訪4總統校友 回憶椰林大道、法學院禮堂

（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學迎接百週年校慶，校長陳文章近日接連訪問4名總統級校友。總統們最懷念的校園景點包含適合約會的椰林大道、午睡很方便的傅園，以及連木椅都是古蹟的舊法學院大禮堂。

台灣5名民選總統畢業於台大，其中李登輝已過世，陳文章近日拜訪陳水扁、馬英九、蔡英文，以及現任總統賴清德，並由校方製作訪談影片，分享在台大求學時的點點滴滴。

陳水扁提到懷念的校園角落是椰林大道，當時常和女朋友在那談戀愛；賴總統對高聳的椰子樹、寬敞的道路也留下深刻印象，還想約陳文章一同回到椰林大道騎單車，回憶求學時光。

陳水扁提及相當懷念B404研究室，當時教授翁岳生很疼他，開放空間讓學生讀書，讓陳水扁不用擔心圖書館在晚上10時熄燈，可以一直讀到11時、12時。

馬英九懷念校門口旁邊的傅園，並幽默地說大一時常去那邊睡午覺，睡醒就拍拍已故校長傅斯年的墓碑說一聲「校長我走了」。

馬英九印象最深的教授包括張國鍵，因曾在課堂上公開稱讚他字寫得很漂亮，「教授很有知人之明。」談及胡定吾（前中華開發工業銀行董事長，馬英九同學）時，陳文章稱他們每隔一陣子都會聯絡，馬英九馬上回問「不是打麻將吧。」陳文章急忙否認。

3名總統校友是畢業於法學院，舊法學院（徐州路校區）大禮堂是重要的共同記憶。例如蔡英文提及，近期去看了大禮堂，還是保存著當時的原貌，但又覺得有些可惜的是，「如果椅子可以把它釘得好一點，說不定還可以再用。」

陳文章今天接受中央社記者採訪時表示，他非常想修建舊法學院大禮堂，但那也是最困難的，因為整棟建築、甚至裡面的椅子都是古蹟，必須謹慎研議。法學院搬走後的徐州路校區，未來除了會有企業捐助講堂，也規劃在部分教室中設置紀念物，讓師生知道有哪些知名教授，曾在此空間講學。

另外，蔡英文在訪問影片中提到，每一名從台大畢業的總統在他的時代，或許有不同的評價，有些人喜歡，有些人不喜歡，但不論如何，5人都把台灣持續地往前推進。

蔡英文勸學弟妹不要只是會念書，「年輕人該做的事都要做」，但也不要忘了，念書才是到台大的主要工作。她並說，人生有很多際遇，做總統不一定是最好的人生，努力學習、努力享受生活，讓自己每天都很充足，就是最重要的事情。

賴總統勉勵台大學弟妹要有奉獻的精神，如果每一名台大畢業生都身懷絕技，又有行俠仗義的心，便「江湖是幸，國家是幸」。（編輯：管中維）1141107