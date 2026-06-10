台大研發電驅動濃縮技術 半導體含氟廢水變身煉鋁原料

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半導體產業高度依賴水資源，但廢水處理與再利用不易。台大研究團隊在國科會支持下，開發電驅動分離濃縮技術，成功將低濃度含氟廢水濃縮至可再利用的濃度範圍，並進一步轉製為煉鋁用助熔劑冰晶石，為半導體廢水循環利用提供新解方。

台灣半導體供應在全球扮演重要角色，不過，產業高度依賴水資源，且製程產生的含氟廢水處理與再利用難度較高。在國科會支持下，台灣大學環境工程學研究所團隊開發「電驅動分離濃縮技術」，突破低濃度含氟廢水難以回收利用的限制。

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台大環境工程學研究所特聘教授侯嘉洪解釋，這項技術透過「電驅動」移動與吸附，可有效濃縮水中含氟離子，具有無須加藥、不產生化學污泥及模組化設計等優勢，提升半導體產業廢水資源化效率。

台大新碳勘科技研究中心淨零水科技組執行長范振軒指出，團隊透過濃縮技術，將低濃度含氟廢水濃度提升，再導入合作廠商的資源化製程，轉製為煉鋁用助熔劑冰晶石(Cryolite)，實現含氟廢水資源循環利用。他說：『(原音)能不能把水中已經被稀釋了很低濃度的含氟水濃度把它提升，就有機會去進入合作廠商鋒霈環境科技，透過資源再利用製程，把它去做成冰晶石，它是一個煉鋁的助熔劑。我們計畫成功地把低濃度的含氟廢水提升到一個中高濃度之後，就可以進入到廠商的資源化製程裡面。』

他表示，團隊歷時約1年半完成技術開發，初期主要挑戰在於如何提升低濃度含氟廢水濃度，同時解決設備遭氫氟酸腐蝕的問題。經過長時間測試後，最終成功建立穩定製程。

研究團隊已建置實驗室級系統，每天可處理約100公升含氟廢水，並完成系統整合與實廠測試。范振軒說，未來有望優先應用於半導體業者的新建廠區。此外，團隊也與合作廠商在台大竹北校區成立聯合研發中心，持續針對產業需求進行技術研發與驗證。(編輯：宋皖媛)