台大研發「手機拍照」揪口腔癌！醫療科技展今登場 各醫院秀研究實力

手機拍照就能揪出口腔癌！台大醫院今（4）日在台灣醫療科技展分享最新醫療科技成果，與台灣大學合作耗時6年研發「口腔癌AI快篩」，以手機鏡頭拍攝黏膜影像，最快20秒即能標定高風險病灶，準確率高達95%。

長庚在四天展期安排20場專家講座，提供民眾醫療新知與創新科技發展。（圖／長庚醫院提供）

第九屆台灣醫療科技展今日起一連4天在南港展覽館登場，本次規模擴大至2100個攤位，並吸引美國、加拿大、韓國、日本等國主動參展。開幕式匯聚超過200位國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，並宣布與捷克/歐盟等採購合作。

此次展區分為醫療機構展區、智慧醫療展區、精準醫療展區、國際展區、全齡健康展區、臨床技能訓練教室等。在醫療機構展區部分，包含台大醫院、北榮、成大醫院、馬偕醫院、長庚醫院、新光醫院、國泰醫院、亞東醫院、中國醫大、中山醫大、彰基、奇美醫院、高醫大附醫、義大醫院、慈濟醫院、北醫大體系、秀傳醫療體系、陽交大醫院、童綜合醫院、北市聯醫等都與會，秀出醫療研究成果。

《三立新聞網》整理此次與會各醫院與研究單位醫療研發等亮點，供民眾未來幾天看展時參考：

台大醫院

台大醫院院長余忠仁表示，台大醫院已經於2023年正式啟動生成式 AI 的導入，這次精選11項突破性技術，全面升級臨床照護品質；台灣大學則攜手合作院校，呈現10項多元創新研發成果，展現學術界在醫療科技領域的深厚實力與前瞻視野。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰攜手台大牙醫學系、生物機電工程學系，開發 「AI口腔癌快篩系統」。陳世杰說明，台大團隊整合醫學與AI專業，以院內收治最多複雜、困難口腔癌個案，超過上萬張病灶影像訓練，藉由深度學習模型分析，自動判別病灶風險。僅需以手機或攝影裝置全面拍攝口腔照片，即可在20秒內完成AI判讀，並獲得綠燈（良性）、黃燈（低癌風險病灶）、紅燈（高癌風險病灶）三種燈號風險分級；技術經臨床驗證，準確率超過95%。

台北榮總

台北榮總集結15大團隊、五大領域，呈現 16 項創新亮點，包括放射性碘治療病房服務型機器人、AI 核醫藥品自動分裝系統、生成式 AI 病歷與護理系統、AI 肺高壓偵測、FDA 認證 AI 眼底分析、胰臟癌多模態治療、甲狀腺癌基因定序、無精症個人化診療，以及「三段五級」高度近視防治策略與智慧長照 TPRM 等成果，充分展現北榮以科技創新落實臨床、全面提升照護品質的堅強實力。

北榮表示，與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant），導入生成式 AI 於臨床紀錄系統，今(114)年10月率先在內科、外科、兒科及婦產科等臨床科別應用，提升醫護人員病歷紀錄文書效率，加速醫療體系智慧化轉型。本次啟用代表北榮與華碩在長期合作計畫下的初步成果，未來將逐步擴展至更多科別與臨床使用情境，邁向全院落地的目標。

長庚醫院

展區規劃為「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」四大專區，以完整呈現長庚近年來全方位成果與驚人量能。在卓越醫療專區，長庚展出達文西單孔手術、質子治療、CAR-T與DC細胞治療、微創脊椎手術、PIPAC腹腔高壓氣霧化療法、蟹足腫重建術與整合式神經復健等八大臨床成果。長庚長期位居台灣達文西手術量第一，質子治療個案已突破8000名，乳癌存活率達99.4%，均優於國際水準。

在創新研發專區，展示包括AI精算川崎症、AI預測震波治療等11項前瞻醫療研發成果，展現長庚從研究到臨床的完整創新鏈。 在智能科技專區，展出氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、乳癌關懷小幫手等多項臨床系統，已在院內全面推動，協助流程優化，縮短病人就醫時間、讓醫護工作更省力，並提高安全性與流程透明化。公益榮耀專區，展出長庚深耕社會公益成果，年度社服支出近7億元，居全國醫療財團法人之冠。兒少保護中心扶助74位自立少年，就學率84%，並在馬祖、嘉義、基隆推動偏鄉兒少健康計畫。

馬偕醫院

馬偕醫院今日在台灣醫療科技展發表「裸錠藥物AI辦識機」，藥劑部主任陳智芳指出，台北馬偕每天門診、急診及出院患者處方高達6000多筆，其中約120筆會有異動處方的情況，一張處方可能有多項藥品，因此藥師每日約需處理1000顆的分包機退藥。為了改善「回錠」的作業流程，馬偕醫院未來將導入AI辨識機。

陳智芳指出，運用影像比對與分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，機器可以在2秒內完成200顆項辨識，更特别的是AI可以將藥品雙面正確判讀，辨識精准度高達98%，比起過去人工辨識約需140多秒，大幅減化人工作業壓力，提升藥事效率與病人用藥安全。

另，普健生物科技於馬偕醫院主題館展示「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，展現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。總經理黃維德指出，目前該技術正與馬偕醫院生物科技醫學部共同進行第二階段合作研究，聚焦於皮膚科學與健康照護領域之長期安全性及成效追蹤。

國泰醫院

國泰醫院展出「智慧感測足壓異常分析功能襪」、「大腸內視鏡病理切片AI」、「智慧化醫療影像資料流通交換平台」等多項數位與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理參展主題，充分展現運用智慧科技導入相關服務應用，優化流程及精進醫療品質，成果廣受各界肯定與好評。

國內足部疼痛疾病盛行率約25%到30%，因足部疾患衍生的跌倒或照護，更是重要的公共衛生議題。國泰醫院攜手台科大研究團隊，成功研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置，不僅降低對使用者的活動干擾，亦打破測試環境的限制，加上連續的數據採集，以動態的數據分析取代靜態的足壓分布，更能精準偵測實際的足底壓力，實現更精確的疾病評估模型。

陳智芳主任示範操作裸錠藥品AI自動辨識機，快速判讀回收藥錠。（圖／馬偕醫院提供）

國泰醫院展示智慧感測足壓異常分析功能襪。（圖／國泰醫院提供）

2025醫療科技展，中醫大醫療體系暨生醫園區展示跨域創新成果。（圖／記者簡浩正攝影）

工研院今日宣布與工商協進會正式展開策略合作。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系。（圖／記者簡浩正攝影）

國家衛生研究院、亞東醫院、遠傳電信共同舉辦「5G遠距AI數位療法發表會」。（圖／記者簡浩正攝影）

新光醫院

新光醫院今年以「健康韌性永續願景 智慧醫療幸福台灣」為主題，展覽聚焦於深耕計畫、AI 智慧醫療以及永續發展，與久和醫療合作展出威智刀（Elekta Versa HD）精準放射治療系統，並與商之器合作展示 AI 營運平台，深化「醫師+AI」有助臨床決策，與英業達合作展出 4K 影像導引與 AI 應用，也攜手昕新智慧診所、新光保全、好健康生醫有多項展出，展現新光醫院在精準癌症治療、智慧診斷升級及創新健康管理服務的卓越成果。

現場並舉辦 17 場精彩的健康達人講座，涵蓋 AI 智慧醫療、永續發展、身心健康與預防醫學、兒童健康地圖、癌症預防與治療、達文西手術等議題，邀請各領域專家講師及專業醫師演講。

亞東醫院／國衛院

響應健康台灣願景，國家衛生研究院、亞東醫院、遠傳電信共同舉辦「5G遠距AI數位療法發表會」，遠傳執行副總胡德民、國衛院院長司徒惠康、亞東醫院院長邱冠明與副院長張至宏出席。此計畫結合國衛院的醫療研發能量，將國際上已實證有助於減輕創傷記憶與負面情緒的「眼動減敏與歷程更新療法（EMDR）」，透過遠傳5G遠距診療平台結合AI智慧判讀延伸至遠距心理治療，並由亞東醫院推動臨床應用與實證，共同提升全民心理健康與韌性。

亞東醫院副院長張至宏表示，科技不僅提升醫療效率，也能回應現代壓力與創傷帶來的「文明病」。此次三方合作，亞東醫院提供臨床專業指引，目標從「治療心理創傷」擴大到「提升全民心理健康」。在臨床驗證中，亞東醫院統籌院內外心理師團隊，進行遠距會談與 EMDR 系統測試，以一對一方式蒐集回饋並協助系統調校。整合 AI 功能後，心理師可自動生成逐字稿與會談摘要，提供精準、個人化治療參考，提升遠距心理治療效率與可近性。

中醫大附醫

中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，以「中醫大醫療體系暨生醫園區」為主軸，呈現從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域創新成果。今年首度同時推出外泌體與AI智慧醫療、阿茲海默症精準醫療高峰會等研討會，以及由體系衍生企業參與的多場展演會，全面展示中醫大在智慧醫療與生醫創新上的最新成果與國際交流動能。

五大核心亮點展區：一、生成式AI照護型機器人「愛寶」：引領智慧照護新時代、二、細胞治療創新局: 全球首例異體CAR-T正式進入臨床、三、奈米外泌體精準醫療：癌症與神經退化性疾病治療 雙線推進、四、智慧醫療全方位整合：「智慧重症戰情室」臨床運用與AI影像評估、五、生醫園區: 京都大學全球研究中心X亞洲AI健康樞紐。

普健生物科技於馬偕醫院主題館，展現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。（圖／記者簡浩正攝影）

台北榮總集結15大團隊、五大領域，呈現包括放射性碘治療病房服務型機器人等16 項創新亮點。（圖／記者簡浩正攝影）

第九屆台灣醫療科技展今起一連4天在南港展覽館登場。（圖／記者簡浩正攝影）

台大醫院與台大合作耗時6年研發「口腔癌AI快篩」，以手機鏡頭拍攝黏膜影像，最快20秒即能標定高風險病灶。（圖／記者簡浩正攝影）

高醫大附醫

高醫肩負提供最佳解方的責任與使命。高醫自主研發「KMU Genie」生成式AI醫療平台，不僅是邁向未來智慧醫院的重要里程碑，更已全面導入臨床與醫療資訊系統，能有效改善非上班時段的諮詢等待、簡化行政流程，大幅提升診斷與照護效率；平台以五大AI角色「臨床熊哥、護理邦尼、醫事小狐、行政小松與導師歐文」展示AI在檢驗、藥物、營養、毒物諮詢到護理紀錄等面向的應用，成功減輕醫護人力負荷，提升醫療品質。

為加速智慧醫療布局，高醫近期導入 Nvidia H200 GPU AI主機，結合大型語言模型（LLM）技術，強化臨床決策速度與精準度，打造高效率、安全且智慧的醫療服務新典範。

慈濟醫院

慈濟醫療法人暨花蓮、大林、台北、台中慈濟醫院，以「精準醫療、AI賦能、智慧管理平臺、精實管理系統、醫護行動APP、VR實境體驗、中西醫合療」等主題，於四樓的M820區展示成果，四天展覽期間，慈濟舉辦30場精彩的醫療科技與健康講座。此外，展場還邀請到北區慈濟人醫會、靜思人文、大愛感恩科技、慈濟骨髓幹細胞中心來共襄盛舉。

慈濟開幕式以「光復洪災--災難醫療的科技與人文」為主題。花蓮慈濟醫院於光復洪災隔日9月24日隨即與慈濟慈善基金會、慈濟志工一起進入災區，於大進國小展開義診。由於光復地區所有醫療院所都受災，醫療量能幾乎歸零，花蓮慈濟醫院受衛福部與花蓮縣衛生局請託，克服萬難，前後開設三個醫療站，為災民與各界志工超人提供即時的醫療服務，至10月11日共18天，嘉惠超過4600人次。

北醫大附醫

臺北醫學大學暨醫療體系參加2025台灣醫療科技展，展場規劃「智慧醫療」、「遠距照護」、「產學合作」、「永續未來」與「特色醫療」五大主題，現場亮相智慧醫療技術與發展成果。

北醫附醫以與北科大共同技轉成立「全域醫學」推出兩大亮點：OWL Vision 能即時偵測並分類手術出血點，提升判讀速度與安全性；Transcope 以光譜穿透與近紅外成像，在出血環境中維持關鍵組織精準呈現。體系亦展示最新多數據生理監測與智慧供氧系統，提前預警呼吸惡化，其「逐呼吸精準供氧」可減少氧氣浪費逾60%，為智慧手術與呼吸照護帶來更高的安全性與精準度。萬芳醫院團隊開發AI認知評估治療系統，整合視覺辨識與生成式AI，快速產出Brainmate Score，即時量化姿勢動作與認知表現，改善傳統評估耗時問題。系統自動客製化處方，以五維指標追蹤療效。

工研院

為加速臺灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院今日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。工研院院長張培仁表示，此次與工商協進會合作，就是要把企業真正的需求與研發量能更精準地連結起來。我們以生醫作為示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的最複雜領域，讓臺灣創新走進場域、進入市場，並在國際舞台展現價值。



工商協進會理事長吳東亮表示，協進會長期致力於連結政府與產業、整合國內外企業資源，協助企業掌握全球變局與產業趨勢；工研院則代表臺灣科研與技術創新的核心力量，長年深耕AI、智慧製造與生醫科技，是國家產業升級最關鍵的研發夥伴。此次雙方的策略合作，不僅是一項組織間的聯盟，更是推動臺灣產業轉型升級與生醫創新加速的重要里程碑。

