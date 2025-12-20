台大砸6.2億加薪！彈性薪資嘉惠逾千名教師

台大於今（20）日召開114學年度第1學期第2次校務會議。（李侑珊攝）

台大於今（20）日召開114學年度第1學期第2次校務會議。台大校長陳文章表示，計算114年度校內教研人員多種彈性薪資方案，總金額已達新台幣6.2億元，受獎勵者也超過千人。

依照台大統計，114年共設有7種彈性薪資方案，其中獲得加給達442人，其次為特聘加給217人、額外加給110人。7個方案總計金額已超過6.2億，總計嘉惠1016名台大教師。

陳文章指出，不包括專題計畫等補助，台大1年彈性薪資方案已經突破6.2億元，之所以這樣做，就是希望提供教師更優渥的研究環境。

陳文章提到，台大也提供傑出導師、教學優良、服務優良獎勵，3個方案總計有359人與2個團體獲得，總金額約2000萬。另針對博士班與博士後研究員台大也提供獎勵，設有遠學配合補助，包含博士生若獲得像是國科會千里馬計畫等，可赴國外執行研究計畫，台大能再提供最多6個月補助獎助學金，費用最多可達45萬元；博士後研究員則是補助最多1年，費用最多60萬元，以及另計薪資90萬元。

陳文章也說，即便台大目前雖無法達到讓所有教師的薪資提高1倍，但透過各項獎勵措施，目前約6成教師可獲加薪，對此學校年約投入經費落在新台幣10億元到11億元之間，而透過高教深耕和自籌經費延攬國際人才，每年在攬才方面，也投入3億元到4億元。

