台大碎化刀無創治癌已80例 亞太唯一訓練中心揭牌

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）癌症治療進入無創時代，台大醫院引進「碎化刀」技術，利用聚焦超音波「無傷口」原地碎化消融腫瘤，過去一年已80例臨床試驗，今天與美方簽訂MOU，揭牌亞太癌症碎化消融訓練中心。

台大醫院院長余忠仁今天在簽署合作備忘錄（MOU）記者會中致詞指出，這代表了台灣癌症無創治療正式邁向國際重要里程碑，也使台大醫院成為亞太地區唯一具備多癌別碎化消融臨床試驗經驗，與完整訓練體系的醫學中心。

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被稱為「碎化刀」的碎化消融技術近年受矚目，余忠仁解釋，其原理並非傳統高溫燒灼、冷凍或放射線方式破壞腫瘤，而是利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，透過氣泡快速生成與崩解所產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化。

台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文會前接受媒體聯訪指出，癌症治療正從「大傷口」手術演進到「小傷口」微創，碎化刀代表現在更進一步走到「完全無傷口」地步。

黃凱文表示，碎化刀最大特色在於不需開刀、不需穿刺、無熱傷害且無輻射暴露，特別對於位於重要血管、膽管、腸胃道周邊或深部器官的困難腫瘤，有機會降低熱擴散、出血及周邊組織損傷等風險。

台大醫院過去一年已累積超過80例臨床經驗，黃凱文說，患者均在隔天就出院回家，顯見這項技術可顯著縮短恢復時間；目前台灣衛生福利部食品藥物管理署與美國食品暨藥物管理局（FDA），均已正式核准應用於肝臟腫瘤。

他強調，這是一個非常需要技術、很高難度技巧的設備，需要一定嚴謹的訓練流程，目前已有4個國家以及國內2、3個醫學中心的醫師們來觀摩過；治療為自費，以香港為例，每一次治療約新台幣130萬至140萬元，但國內預估會便宜一半以上。

隨著亞太訓練中心的成立，台大醫院未來將成為區域技術輸出的樞紐，負責培訓國內外醫師掌握這項精密技術。黃凱文也提醒，碎化刀雖然極具潛力，但並非所有病人都適用，仍需由專業醫療團隊評估腫瘤位置與病情後，才能規劃最適宜的治療方案。（編輯：張銘坤）1150610