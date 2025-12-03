台大碩士班資格離奇遭取消！學霸一查傻眼 「幕後黑手」竟藏身邊

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

考上台大碩士班本是人生喜事，卻因好友「暗中動手」差點全盤毀掉。南投一名陳姓學生錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，順利於3月完成網路報到，原以為即將展開新的求學旅程。不料，6月初突然被同學告知，他在台大報到系統上的顯示竟變成「錄取放棄」。陳生大驚，質疑遭駭入侵，報警後才發現「兇手」竟是與他住在同一屋簷下的駱姓室友。

考上台大碩士班本是人生喜事，卻因好友「暗中動手」差點全盤毀掉。（圖／翻攝 google 街景圖）

今年3月25日，陳生在桃園龜山家中查榜，確定自己以「志願1」正取錄取台大光電所，隨即依規定完成線上報到。未料，6月2日晚間卻接到同學通知，指出他的報到狀態顯示「錄取取消」。陳生向台大教務處詢問並報案，校方回應，放棄資格的程序相當嚴謹，必須輸入個人帳號密碼，還要上傳身分證影本佐證。

警方比對系統紀錄後，發現申請取消的登入IP位置落在南投草屯。檢警進一步調查，查出嫌犯竟是陳姓學生的同校好友兼室友駱姓學生。檢方查出，駱男在5月23日下午3時許，於南投租屋處登入陳生帳號，並以偷拍取得的身分證影本進行身分驗證，成功進入系統後替陳生點選「申請放棄」，惡意變更入學資格。

駱男到案後坦承犯案，但行為已觸犯《個資法》非法蒐集、利用個人資料，及《刑法》無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦，以及無故變更他人電磁紀錄等罪。

考量雙方事後已達成和解，並履行和解條件，南投地檢署予以緩起訴1年，另須在6個月內完成一次法治教育課程。

