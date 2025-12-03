台大碩士生遭室友竄改「放棄錄取」 校方允外加名額入學：全面強化認證機制

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

一名陳姓考生今年3月確認錄取台大研究所後，依規定完成網路報到，未料6月卻發現自己的報到狀態被室友竄改成「申請放棄」，導致入學資格遭取消。對此，台大今（3）日表示，已啟動救濟程序，確定將以「外加名額」方式讓該名學生於114學年度入學，同時全面強化報到系統的認證安全。

台大表示，已啟動救濟程序確定將以「外加名額」方式讓該名學生於114學年度入學，同時全面強化報到系統的認證安全。（圖／翻攝 google街景圖）

這名陳姓學生今年3月查榜確認自己以「志願1」正取錄取台大光電所，隨即依規定完成線上報到，沒想到6月卻接到同學通知，指出他的報到狀態顯示「錄取取消」，陳生向台大教務處詢問並報案，查出竟是他的同校好友兼室友駱姓學生，在5月以偷拍取得的身分證影本，進行身分驗證登入系統，替陳生點選「申請放棄」，惡意變更其入學資格。

對此，台大今日發出聲明指出，該事件已送校級招生招員會進行救濟審議，最終決議讓陳生以「外加名額」方式入學。校方提到，自台大招生制度建置以來，「從未發生過類似案件」，此次確定為個資遭竊取、冒用所引發的個案。

針對系統遭不當利用的漏洞，台大也宣布即日起全面強化所有招生管道的報到程序。新制必須採「多重身分驗證」，除了原本的登入方式外，考生還需透過個人Email取得OTP一次性驗證碼才能完成登入與操作，藉此防堵類似事件再次發生。



