台大碩士男裸露下半身闖社辦 猥褻女大生後「躺樹下看星空」

即時中心／林韋慈報導

2022年12月時，一名畢業自台灣大學國家發展研究所的鍾姓男子半夜闖入校園，當時某社團辦公室有3名女學生正在熬夜看世足比賽，鍾男下半身裸體衝進社辦聲稱自己有刀，隨後猥褻其中1人得逞。事後鍾男逃跑到校園裡，竟躺在大樹下若無其事看天空，被逮後他聲稱自己「無法控制自己的行為」。





據了解，案發當時正值世界盃足球賽轉播，社辦內有3名女大生正在觀看比賽。鍾男突然闖入後聲稱自己攜帶刀械，要求3人不要亂動，接著對其中1名女大生進行猥褻行為。其餘同學見狀，隨即拿出球棒自保，成功將鍾男趕離社辦。鍾男離開時隨手抓起一條毛毯逃逸，之後被同學與駐衛警在校園一處大樹下發現，他當時躺在地上仰望天空，察覺有人靠近後再次逃跑，卻不慎跌入水溝受傷，隨後遭趕抵的警方逮捕並送醫。

鍾男到案後自稱是台大校友，供稱當晚「退化成動物」，進入一個昏暗空間，只看到3個橢圓形物體，辯稱自己只是想與女大生交朋友。他表示案發時無法控制行為，雖坦承犯行，但對細節表示記憶模糊。

台北地院審理後查出，鍾男案發時尚未達完全不能控制行為之程度，一審依公然猥褻罪判處4月徒刑、強制猥褻罪8月徒刑，並於刑期執行完畢後，命其接受5年強制治療。全案上訴二審，據《自由時報》報導，高等法院改判公然猥褻罪3月、強制猥褻罪6月徒刑，合併執行8月徒刑，得易科罰金24萬元，並宣告緩刑3年；另命其不得進入台大校本部。

