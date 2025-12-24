台大碩士男露鳥闖社辦 脫光猥褻女大生後「躺樹下看天空」辯稱：退化成動物

一名台大畢業的校友鍾姓男子闖進校園裡，脫光猥褻社辦裡的女大生。（示意圖非當事人，本刊資料照）

一名畢業自台灣大學研究所的鍾姓男子2022年12月某日半夜闖進校園，當時某社團辦公室有3名女學生正在熬夜看世足比賽，鍾男下半身裸體衝進社辦聲稱自己有刀，隨後脫光猥褻其中1人得逞。事後鍾男逃跑到校園裡，竟躺在大樹下若無其事看天空，被逮後他聲稱自己罹患精神疾病多年，無法控制自己的行為，犯案當晚他「退化成動物」，細節都不記得了。高等法院今（24日）二審判決出爐。

露鳥闖台大社辦 脫光猥褻女大生得逞

據報，鍾男2022年12月某日半夜12點進到台大校園，先是以為某社辦為BDSM社團試圖闖入，但遭到阻止，隨後又再於凌晨3點左右來到社辦外，在走廊把下半身脫光後衝進社辦。

廣告 廣告

當時正值世界盃足球賽，社辦裡有3名女大生正在看轉播，鍾男突然闖入還稱自己有帶刀、要他們不准動，隨後把自己脫個精光，對其中1人猥褻。

被球棒趕跑 竟躺樹下看天空

一旁的同學找出球棒自保、趕走鍾男，鍾男隨手抓起毛毯就往外跑，同學和駐衛警在校園裡一處大樹下找到他，他當時竟然躺在地上看天空，發現有人靠近才再次逃跑，結果這次不慎跌進水溝受傷，才被趕來的警方逮捕並送醫。

罹患精神病 當晚行為「退化成動物」不記得了

鍾男表示是台大校友，當天晚上「退化成動物」，進到一個很暗的空間，看到3個橢圓形物體，他聲稱自己只是想和女大生當朋友、沒有起色心，並說自己罹患精神病多年，病發無法控制自己的行為，雖然坦承犯行，但卻對細節卻一再表示自己不記得了；女大生則批他沒有道歉，案發後仍頻繁出入校園。

台北地院查出鍾男病歷，其罹患精神病、案發時因雙相情緒障礙症的躁症發作，但未達不能控制行為程度，審酌他碩士畢業、已婚、病情由母親照顧等情狀，又未何被害人和解道歉，一審依公然猥褻罪判處4月徒刑、強制猥褻罪8月徒刑，前者得易科罰金，並在執行完後強制治療5年。

案經二審，《自由時報》報導，高等法院合議庭考量鍾男已和女大生和解、賠償，改判鍾男公然猥褻罪3月、強制猥褻罪6月徒刑，合併執行8月徒刑，可易科罰金24萬元、緩刑3年，並禁止他進入台大校本部，且須自費前往身心科就診並定時服藥，均須陳報法官。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

新北校園割喉判決出爐… 律師嘆少事法保護加害人：到底犯錯的是誰？

北捷資安隱憂？董座曝「7監視器無法回溯」 她傻眼：貓咪監視器都有24小時回放了

唱一半被亂入！王ADEN臭臉被罵翻 吳宗憲5年前離奇事件被網讚「臨危不亂」