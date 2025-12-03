台大碩生放棄錄取 大學室友冒名搞鬼

台大碩生陳姓男子錄取資料曾遭竄改「放棄錄取資格」，涉案的竟是大學同學駱姓男子，全案偵結，駱認罪獲緩起訴。（楊靜茹攝）

台灣大學光電工程學研究所陳姓正取生，今年3月完成線上報到後，6月因碩班同學告知，才發現系統顯示「放棄錄取資格」，陳質疑遭冒名竄改，向警方報案。警方追查發現其駱姓大學同學因嫉妒他上台大，利用偷拍身分證資料登入系統，僅花17秒變更，所幸台大同意恢復陳生錄取資格，檢方認為駱男認罪道歉並獲原諒，予以緩起訴1年，得上1次法治課。

陳姓學生報案說，3月25日他確認錄取第一志願台大光電所，即依規定完成網路報到，隨即獲教授簽核進入實驗室，但6月2日經同學提醒，得知台大報到系統竟顯示他放棄錄取資格，隔天他向校方反映，校方調閱系統紀錄，指5月23日下午3時許，有人輸入他的身分證等資料登入，並點選「申請放棄錄取資格」，他因此報案。

警方追查IP，發現操作地點位於南投縣草屯鎮，認為陳的大學同寢室同學駱男涉有重嫌，駱男到案後認罪說，得知陳考上台大，心生嫉妒，利用先前曾偷拍陳的身分證資料，在租屋處登入台大系統，變更報到紀錄。

南投地檢署近日偵結，認定駱男違反《個資法》非法蒐集、利用個人資料，及《刑法》入侵電腦、無故變更他人電磁紀錄等罪，惟台大已同意恢復陳生的就讀資格，入學權益未受損，且駱已道歉獲原諒，並履行和解條件，因此緩起訴1年，半年內須接受1次法治教育課程。

此事件引發輿論熱議，網友批評完成報到竟被他人輕易取消。台大表示，經檢警調查證實考生個資遭竊取，犯嫌冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，經查歷年招生，除本案外，從未發生類似事件，為防弊現各招生管道報到系統均須多重因子方式認證，除原機制，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。