台大社會因應AI、數據處理 申請一階改看數A

（中央社記者陳至中台北9日電）115年大學申請入學簡章近日公布，台灣大學社會學系一階從篩數B，改為篩數A。校方今天表示，考量AI（人工智慧）、資料處理的發展，數A較接近社會系需要的專業素養。

補教老師分析115年申請入學一階篩選、二階採計科目變動較大的校系，其中台大社會系114年第一階段原本是篩國文、英文、數學B、社會，115年改為篩國、英、數A、社。數A一般是數學需求較高的自然組、社會組商管學系使用，非商管學系使用較少，台大社會系此次改動，會收到非常不同的學生。

台灣大學教務處註冊主任李宏森今天接受媒體聯訪解釋，會有如此改動，主要是考量社會系大學部的內容，非常注重數據資料整理、統計相關能力，加上因應未來AI的發展，社會系覺得數A更符合專業素養的需求。

另外，台大醫學系115年申請入學一階取消篩選英文，改為篩社會。李宏森解釋，醫生行業相當注重人文社會思維，而會考醫學系的學生，英文能力相對都很不錯；在篩選科目數有限制的情況下，經學系內部考量，才做出這樣的決定。

至於政治大學外交系115年申請一階改為只篩國文（114年篩國文、英文、社會），政大校方解釋，是為避免與其他科系出現「重榜」的情況，學系每年都會視招生狀況，調整不同科目的倍率。（編輯：吳素柔）1141209