台大社科院後方車禍！疑上班途中恍神 男撞分隔島側翻
北市大安區辛亥路、台大社科院後方17日上午發生一起車禍事故。一名60歲的吳姓男子自北投住家前往深坑上班的途中，行駛至該處路段時，突因不明緣故左側車身擦撞路中的安全島與路樹，強大撞擊力道當場造成車輛側翻，整輛車橫躺在路上，所幸吳姓駕駛僅受有輕傷，緊急送醫後並無大礙。
據了解，60歲的吳姓男子疑似恍神，駕車行經辛亥路時，整輛車突然偏離車道，直接往路中的安全島與路樹猛撞，當場造成車輛整輛側翻橫躺在路中間，強大撞擊力道也造成車頭保險桿脫落毀損，而吳男本人也全身有多處輕微撕裂與擦挫傷，警消緊急將吳男救出時，吳男因驚嚇表示，對車禍如何發生已無印象。
警方獲報到場後，除將受傷的吳男送醫外，也立即通知拖吊車前往排除，並在上午8時許將事故排除，經查吳男並無酒駕情事，其駕籍正常。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
大安分局呼籲駕駛人應保持專注，隨時注意周遭路況，以避免事故發生。
