台大社科院旁嚴重車禍 當場翻覆輪胎噴飛「車頭全毀」
今（17日）上午北市警消從清晨就開始任務不斷，先是天母的火鍋店大火，6點54分左右，在台灣大學社會科學院外，則是發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛以外車頭也全毀，60歲的男駕駛當下自行脫困，意識清楚，但救護人員仍將其預防性送醫觀察，所幸整起車禍未波及其他行人跟車輛，但為何會自撞目前轄區警方仍在調查。
案發現場街景圖，非事發當下畫面。（圖／Googlemap）
