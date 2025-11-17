台大祭品文真相翻轉？淡X生報復前任發文…網喊只要雞排

生活中心／張予柔報導



台大匿名社團「黑特帝大」日前出現一篇「賭上大氣系招牌」的祭品文，引發校內外高度關注。一名自稱台大學生的網友預測台北將連放兩天以上颱風假，甚至喊出若預測失準，就要發放300份雞排與珍奶。結果預測翻車，卻在兌現當天「放鳥」數百名排隊者。事件延燒至今，又有爆料指出，原來這名發文者疑似是因遭大氣系女友劈腿憤而報復，整起風波再度掀起討論。





台大祭品文之亂大翻轉？他爆發文者是淡X生：為報復劈腿前任…網：我只在乎雞排

「黑特帝大」再度出現一則貼文，聲稱發祭品文的並非台大學生，只是為了報復讓他戴綠帽的大氣系女友才發文。（圖／翻攝黑特帝大臉書）

正當雞排之亂風波正熱時，臉書粉專「黑特帝大」昨（16）日又出現一篇爆料文章，為事件再添一把火。爆料者稱，發祭品文的並非台大學生，而是「淡X大學畢業的賴姓男子」。發文者表示賴男在11月10日遭就讀台大大氣系的林姓女友「戴綠帽」後被提分手，一時氣憤想要報復前任，才會在匿名社團發起「颱風假打賭文」，想以此「毀掉大氣系」。爆料者更聲稱「以上資料都有證據」，使輿論再度沸騰。

台大祭品文之亂大翻轉？他爆發文者是淡X生：為報復劈腿前任…網：我只在乎雞排

祭品文強調16中午兌現，當天約有400名學生與民眾到場等待，但卻被放鳥。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後在社群上瘋傳，究竟爆料內容是真是假仍有待查證，網友見狀後紛紛留言「台大版最多非台大生的一集」、「這樣就可以毀掉大氣系，你的想法未免也太大器了？」「我管你什麼故事，沒有雞排免談」、「反正人言而無信要找什麼藉口都是一樣的」、「我只在乎雞排」。









台大祭品文之亂大翻轉？他爆發文者是淡X生：為報復劈腿前任…網：我只在乎雞排

近期有網友在社團發文，表示台北如果沒放2天颱風假要請各三百份雞排和珍珠奶茶。（圖／翻攝黑特帝大臉書）





台大祭品文之亂大翻轉？他爆發文者是淡X生：為報復劈腿前任…網：我只在乎雞排

「黑特帝大」臉書出現一則疑似當事人的道歉文。（圖／翻攝黑特帝大臉書）

據了解，這名網友最初在「黑特帝大」匿名貼文，聲稱自己「賭上台大大氣系的招牌」，預測11月12日到14日台北至少會放兩天颱風假，若少一天就請100份雞排加波霸奶茶，若一天都沒放則加碼到300份。祭品文強調16日中午兌現，當天約有400名學生與民眾到場等待，但卻被放鳥。對此粉專出現一則道歉文，表示：「大家好，我是這次雞排之亂的罪魁禍首。說實話，我並不是大氣系的學生，也並非台大學生。起初只是因為好玩發文，沒想到造成這麼大的風波。對於許多來排隊的學生師長，我感到真心抱歉。雖然起初真的只是因為好玩，但沒想到這麼多人被一連串的謠言、虛實交錯的訊息誤導，浪費大家的時間，並造成不良的社會觀感。甚至有許多人因為吃不到雞排而生氣、譴責，這些都非我的本意，也背離了我原先發文的初衷」。

