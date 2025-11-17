台大竹北建校終於有新進展 連同碧禎館7棟校舍準備動工

台大竹北校區碧禎館是目前分校唯一建築，台大到底來不來引關切。（圖：民眾提供）

國立台灣大學竹北分校終於有新進展！新竹縣議員張珈源針對台大竹北分校遲遲沒進展提出質詢。縣府行政處長周秋堯答詢指出，台大竹北分部包含現有的碧禎館，共將有7棟校舍，其中科技創業中心今年底可行性評估初稿將出爐，而原「新探勘中心大樓」將改為「次世代智慧立體國土資訊中心」，目前已經台大校務會議等審議通過，準備向縣府提出都市設計審議和申請建照，計畫明年下半年開工。

縣議員張珈源質詢縣府台大竹北分校進度。（圖：縣府提供）

據了解，台大竹北分部除了碧禎館外，計畫另建的6棟校舍分是：科技創研大樓、次世代智慧立體國土資訊中心、前瞻聯合研發大樓、智慧醫療大樓、半導體量子研發大樓、以及會館暨生活服務設施。至於中央推動的Taiwan Tech Hub去年已先掛牌在碧禎館。

廣告 廣告

台大竹北分部整體校區規劃，今年已陸續通過校方校園規劃小組委員會、校務發展委員會審議。對地方而言，迄今最有感的明顯進度，應該是台大校門周邊景觀工程在今年7月驗收完成。

縣議員張珈源在議會質詢表示，台大、台科大竹北設校，各自蓋了一棟碧禎館和前瞻研發中心就一直不見下文，張珈源詢問縣府有無收回校地給縣民做更好使用的可能？縣府行政處長周秋堯答覆指出，台大分校目前的確已有進度出現，至於台科大的進展，該校已啟用的前瞻研發中心，是有研究方案在進行且有具體成果。至於新建中的國際書院、先進產學中心雖發包後一度解約停工，但今年已重新發包，可望持續推進工程。（彭清仁報導）