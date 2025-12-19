台大等8校迎「史上最長寒假」 下周一開始放長達65天

65天！台大等8校迎史上最長寒假。

「史上最長寒假」來了！包括台大等8所大學，因為實施一學期16週，下週一（22日）起開始放寒假，使得今年114學年度的寒假長達65天，羨煞其他百餘所公私立大學學子。

為了與國際學制接軌，包括台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，從2022年起將一學期改為16週，隨後其他國立大學也陸續跟進。根據統計，114學年共有12所國立大學實施一學期16週，包括台灣大學、台北大學、台師大、台科大、清華大學、陽明交通大學、中興大學、暨南大學、政治大學、中央大學、中山大學及屏東大學。

廣告 廣告

其中台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8所學校，因為本學期提前在9月1日開學，16週課程已經結束，從下週一12月22日正式開始放寒假，加上明年2月還碰上春節連假，2026年2月23日才正式開始第二學期，等於前後放了65天假期，成為史上最長寒假，也是歷年最早開始的寒假，一路從聖誕放到春節。

過去台灣多採學期18週制，但美國大學多為16至17週，日本約15至17週，香港16週、韓國約15週，相較之下台灣課程週數偏長。台灣越來越多學校縮短學期週數，主要的目標是讓學期時程更符合國際標準，減低師生負擔，並提升彈性讓學生有更多研究、自主學習及國際交流機會。