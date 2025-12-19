台大等8校20日起放假 開設寒假課程線上學習

（中央社記者陳至中台北19日電）台大、台師大、政大等8所大學實施16週制，114學年寒假自12月22日開始，加上20日及21日週六日，共有65天假期，各校祭出寒假課程，讓學生透過線上學習等方式，充實假期時光。

過去台灣的大學1學期是18週制，國外則約16週，且耶誕節前夕就開始放假，國內的學制讓很多境外生困擾。為與國際接軌，台灣大學系統3校（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）於111學年率先實施1學期16週制，多所學校陸續跟進。

台大、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校今年寒假是從12月22日（週一）開始，到民國115年2月23日開始上課，加上週末假期，實際放假65天，是推動16週制以來最長的一次。

為讓學生有個充實的假期，各大學紛紛開設寒假課程，許多採線上上課，讓學生可以按照自己的步調學習，還能拿到學分。

例如台灣大學開設了Python商管程式設計、實驗經濟學、普通物理學、希臘哲學、唐詩等課程；實體課程也有疼痛科學、植物演化、氣候動力等，目前已有2000多名學生選課。

台灣科技大學也首度試辦寒假課程，包括投資理財、愛情心理學、體育等，讓學生學習不間斷，並可在10天到20天期間密集上課。

教育部以文字回應中央社重申，大學授課週數與學期行事曆，屬於大學自治事項，只要符合大學法及相關規定，確保每學分至少18小時的最低授課時數，各校可依教學需求與國際交流考量，自行規劃學期週數與假期安排。（編輯：管中維）1141219