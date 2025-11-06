台大系統3校赴亞太高教峰會 團體戰拓國際合作

（中央社記者許秩維台北6日電）台大系統3校參與QS亞太高教峰會，以團體戰模式拓展國際合作，藉由系統化聯盟展現綜合能量，攜手深化與世界各地大學的夥伴關係，盼推動更多具國際影響力的教研成果。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，由台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學組成的「國立台灣大學系統」，於11月4日至6日參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的QS亞太高教峰會，現場匯聚全球數百所大學與逾1500名高教領袖，共同探討跨世代人才培育與創新合作的趨勢。

台大系統代表團由台大副校長兼台大系統執行長丁詩同領軍，偕同台科大副校長周子銓、台師大研發長許瑛玿等人率領團隊出席。

台大系統以「團體戰」模式亮相，除了參與高峰論壇、講座，還在現場設置聯合攤位，介紹3校在研究創新、國際合作、教育實踐等面向的成果，吸引東南亞、日韓港澳、中東等多所大學代表駐足，針對交換學生、雙聯學位、聯合研究、學生實習等議題探討可能性，展現台灣高教在亞太區域的實力與合作潛能。

丁詩同表示，在快速變遷的國際高教環境中，個別學校的力量有限，唯有透過互補優勢、資源共享的「團體戰」，才能在國際舞台上形塑更長遠、更具影響力的地位；期待透過此次峰會，向全球高教界充分展現台大、台科大、台師大系統化整合所展現的潛能與實力。

周子銓提到，台科大此次參與除了展示學校在各方面的發展成果，更希望透過這樣的國際場合，尋找新的合作模式，唯有不斷與時俱進、保持組織韌性，才能在競合環境中穩健前行，期待藉此共同推動國際研究專案、永續策略經營及青年科研交流，與國際接軌。（編輯：管中維）1141106