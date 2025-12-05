台大紀念品店爆違法解僱 副校長遭控霸凌員工 校方回應了

台大紀念品商店「新月台」爆發勞資爭議。高教工會今（5）日與多名台大學生出面指控，「新月台」辦公室主任、台大副校長丁詩同等人，長期對員工職場霸凌，並在遭檢舉後違法解僱多名員工。（圖／高教工會）

台大紀念品商店「新月台」爆發勞資爭議。高教工會今（5）日與多名台大學生出面指控，「新月台」辦公室主任、台大副校長丁詩同等人，長期對員工職場霸凌，並在遭檢舉後違法解僱多名員工。工會要求校長陳文章介入，撤回違法解僱，調查霸凌指控並改善工作環境，否則將持續抗爭。台大回應，學校會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

「新月台」位於台大新生南路側門，去年底轉型為「NTU Hub ＆ Store台大紀念品旗艦店」，由台大紀念品辦公室負責統籌。

高教工會與台大勞工社、師大人文學社等團體於今日上午新月台前舉行記者會，一行人沿途高喊「第一學府、無良雇主」、「台大新月台，勞權斷頭台」等口號，並向台大主秘王大銘遞交陳情書。

高教工會研究員陳柏謙指出，新月台營運不佳，人力遭持續縮減，員工常忙到無法休息或用餐，而丁詩同等人則多次以言語辱罵、貶抑員工，甚至有校外人士介入指揮。員工檢舉霸凌或申請勞檢後，陸續遭違法解僱，目前已有4人被資遣。

新月台咖啡3名員工今天也出面作證。一名遭解僱的員工指出，店內沒有完善教育訓練，營運依賴咖啡師穩住品質，但副校長室秘書卻在10月底帶校警到店內，當場把咖啡師請離、並直接解僱。她說，主管忽視行銷不足導致業績不佳，反而怪罪前線人員，甚至解僱中階主管，人力更形不足。員工多次反映，但高層拒絕溝通，造成嚴重過勞與職場壓力。

台大回應，「紀念品辦公室暨新月台Café」員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職（工作到12月4日），其餘同仁直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。學校會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

台大也提到，校長陳文章於10月28日收到當事人EMAIL陳情，當日即立刻回覆當事人並責成人事室立即處理。隔日（10月29日）人事室即以EMAIL告知當事人會依相關規定辦理後續調查，並於11月5日發函，請陳情人填具「職場不法侵害申訴單」，以憑辦理，多日後台大雖未獲陳情人回應，但基於保障勞工權益的立場，主動調查。抗議人士指稱台大延宕處理陳情案一事並非事實。

台大指出，關於涉入本案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

