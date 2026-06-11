台大考生戴AI眼鏡應試遭逮 專家揭2使用限制：難作弊

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揭AI眼鏡2限制，3C達人：考生難作弊。圖為台灣大學校園。（圖：shutterstock／達志）

台灣大學今年第二階徵選查獲1名考生參加醫牙學系生物科筆試時，涉嫌使用AI眼鏡作弊，遭監試人員當場查獲，該科成績以0分計算。有3C達人表示，AI眼鏡確實能辨識、解答考題，但這項指令需使用者語音下達，若使用有螢幕的AI眼鏡，解答會直接顯示在鏡片上，被別人看見，考生無法在有監考老師的情況下作弊。

3C達人「廖阿輝」表示，AI眼鏡內建鏡頭、麥克風與藍芽喇叭，就像能戴在臉上的智慧手錶，多為聲音控制，可進行翻譯、對談、閱讀電子書、拍照紀錄等功能，並分為有螢幕及無螢幕2大類。

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他舉例，使用者可聲控AI眼鏡進行即時翻譯，翻譯結果會直接顯示在眼鏡鏡片上，類似提詞機。若使用無螢幕款，則會透過播送聲音的方式傳達翻譯結果。

廖阿輝分析，AI眼鏡確實能辨識考題，並搜尋答案，再回傳給使用者，但其操作方式需由使用者出聲下指令，何況答案顯示在鏡片上，其他人也能看見，若使用無螢幕的款式，則會改用播音的方式傳達答案，在有監考老師的情況下，沒辦法使用AI眼鏡作弊。

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