台大肺結核個案非校園群聚 疾管署：學生接到通知不代表感染

〔記者林志怡／台北報導〕近期社群平台傳出台大有多名學生收到肺結核檢查通知，且收到通知的學生大多曾修過「經濟學原理」，許多人懷疑可能是群聚事件。衛福部疾管署副署長林明誠說，這次事件是單一確診個案、不是校園群聚，且學生接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

林明誠說，對於這次的肺結核個案，衛生單位及學校都有掌握，並共同介入處理，目前正就個案活動及接觸情形，依照在防治工作指引進行，包括是否在同一空間內一天接觸8小時(含)以上，或累計接觸達40小時(含)以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

此外，林明誠強調，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

疾管署說明，肺結核是全球性的慢性傳染病，台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高，主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，但不經衣服或食器傳染，與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。

疾管署指出，感染結核菌但尚未發病時，並不具有傳染力，稱為潛伏結核感染，一般人受到感染後一生中約有5至10%機會發病，且感染後首2年內的發病機率最高，一旦發病症狀為咳嗽超過2週、體重減輕、發燒等，目前已有有效抗結核藥物治療，只要依照醫師提供的治療處方規則治療即可治癒。

