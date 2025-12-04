台大肺結核傳染匡列多名學生 疾管署：單一個案非校園群聚

點開知名社群軟體，有台大學生日前發文寫下，有沒有人知道這是哪堂課？更說自己上大學後已經被通知第2次了。學生還秀出來自學校保健中心的郵件，內容是因符合肺結核接觸者標準，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。

台大李姓學生表示，「他也沒有實際告訴你說，你是哪一堂課有觸碰到或者接觸到確診者，所以其實這個資訊也都不是很完整。」

台大黃姓學生說道，「看到那個還是想說顧慮一下會戴口罩，在外面可能就通風就還好。」

台大學生表示，有耳聞校園傳出疑似肺結核接觸傳染事件，但不知道感染源從何而來。

台灣大學回應，配合衛生主管機關規定進行肺結核相關防疫措施，因防疫措施涉及個資不便說明細節。

台北市衛生局則回應，匡列人數確認中，依據結核病防治工作手冊進行接觸者匡列，考量接觸者檢查便利性，會和學校、職場等場域合作安排接觸者集中檢查與衛教；疾管署證實已掌握此案，由北市衛生局和校方共同介入處理，這起事件是單一確診個案，不是校園群聚。

台北市衛生局疾病管制科科長張惠美說明，「我們所得到的訊息是單一個案，那所以也都按照疾管署的結核病工作手冊進行相關的一個防制作為。」

林口長庚胸腔科系主任林鴻銓指出，「就算感染到，因為我們身體的免疫力就會把結核菌把它消滅掉，除非是免疫能力比較不好的病人，感染到以後才會發病，那個機率不是很高，所以我覺得應該不用為了這樣子而太過驚慌。」

胸腔科醫師指出，肺結核主要透過飛沫傳染，只要戴起口罩就能預防，加上接觸者不一定有症狀，除非出現咳嗽、胸悶等症狀就要盡速到醫院就診。

