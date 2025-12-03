台大肺結核傳染「學生爆上管院1堂課」幾乎都被匡列 畢業生：有收到通知

台大疑傳出肺結核接觸傳染案件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血。示意圖。（本刊資料照）

台大疑傳出肺結核接觸傳染案件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血，如今有學生爆料即使人在國外、畢業生也難倖免，都接獲通知，更有台大學生透露，早在去年就曾收過一次通知，且收到的人幾乎都與上同一門課有關，猜測感染源就在其中。

一名台大生本月1日在Dcard論壇「台灣大學版」以標題「肺結核接觸者」發文，貼出保健中心寄來的郵件，表示「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了…」，文章一曝光，隨即掀起校內網友討論。

不少台大學生大呼，「我也收到，財金還是經濟的課吧，而且上次通知只需要一天，這次要去檢查2天...」「去年也是，我們推理出應該都是修經原這堂」「我也是2年前修經原」「管院+1」「收到+1，財金的話我只有修期權」「經原+1」，甚至連交換生、畢業生也被通知，「我在日本當交換生也收到，看來是去年2月的事情了」「有收到，我修過經原，但我都畢業了...」「我也中，有日文、羽球與稅法，其他不方便說」。

針對學校爆出肺結核接觸傳染案件，台大校方表示，配合主管機關防疫，但因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

台北市衛生局也做出回應，指確實有確診個案，匡列人數仍在確認中，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者，籲若接獲通知，應配合接受檢查。

