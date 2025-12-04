台大肺結核匡列追蹤900人 石崇良：匡列者非感染配合追蹤檢查即可

衛福部長石崇良。資料照片



台灣大學多名學生收到校方通知，要求進行肺結核檢查，原因是有學生疑似確診肺結核，衛生福利部部長石崇良今（12/4）日表示，一位外籍生被診斷有肺結核，疾管署掌握狀況並跟台北市衛生局討論後，擬定了對密切接觸者進行追蹤，這是一個單一案件，並不是群聚現象，目前共匡列900人，若接獲通知，不代表感染，只要配合追蹤檢查即可。

行政院今日召開院會，院會後記者會有媒體詢問台大校園出現肺結核確診者，目前掌握狀況如何?有多少人被匡列追蹤?出席記者會的衛福部長石崇良說，這是一個單一案件，並不是群聚現象，匡列者的條件是在同空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上，匡列後台北市衛生局就會通知來進行X光跟抽血篩檢，避免有潛伏的感染發生。

廣告 廣告

他強調，目前來看不需要恐慌，接到通知也不是說你就是感染者，而是被匡列到可能跟這一位個案有過接觸，符合這個條件被通知去做篩檢，因為這個診斷時間是他入境時間起去做追溯，所以匡列的範圍會從他可傳染期就開始，整個追蹤人數上目前匡列在900位左右。

更多太報報導

台大1學生罹肺結核「可傳染期較長」 疾管署：可能匡列數十至數百人

都修過這堂課 台大學生收「肺結核匡列」通知

川普考慮把邊境移民列「麻疹及肺結核」高風險群 用衛生法案驅逐