台大肺結核匡列900人 發病機率曝！接觸後2年內發病風險最高

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台大校園發生有外籍學生確診肺結核，最新匡接接觸者人數已破900人，台北市衛生局今（4）日提醒，一般人受到結核菌感染後，一生中約有10%的機會發病，接觸後二年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，一旦出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過二週，應配戴口罩並儘速就醫。

近日有多名台灣大學學生在網路PO文抱怨，一再收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是第二次被匡列，疑惑「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」引發關注，疾管署隨後證實是有外籍學生確診肺結核，可傳染期長，為力拚在放寒假前完成篩檢，才短期大量寄發通知。

台北市衛生局表示，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上者。衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。

台北市衛生局說，為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查。呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

台北市衛生局強調，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續二週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。但結核病是可以治癒的，只要透過醫療與公共衛生的積極防治。

根據台北市衛生局統計，台北市結核病病例已由100年的確診1000例，至113年降為438例，降幅達56.2%，今年截至11月，北市累計確診371例。

照片來源：台北市衛生局提供

