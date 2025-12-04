台大肺結核接觸者匡列900人 胸腔醫曝4情形易感染

台大近日傳出多名學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，需進行X光及抽血檢查，衛福部今（4）日證實，台大校園有一位外籍生被診斷肺結核，此事件為單一確診個案，並非校園群聚。胸腔科醫師蘇一峰則指出，接觸肺結核病人有4種情況容易被感染。

蘇一峰在臉書發文表示，台大匡列900名肺結核接觸者，有4種情形容易傳染，一是病人的菌量很多，目前資訊未揭露病人痰中細菌幾個+，「痰液檢查如果是4+，#每cc的痰會有上千萬隻結核菌」。

廣告 廣告

第二個原因是空氣不流通的室內接觸；第三是長時間近距離接觸，高達6-8小時；最後是接觸的人免疫力不好，蘇一峰評估如果四種情形都沒有發生，那被傳染機會是百分之一以下。

疾管署長羅一鈞今說明，目前和台北市衛生局掌握的情況，個案是一名外籍生，在校修課接觸的同學比較多，按照匡列原則，初步匡列900多位，目前持續匡列中並寄發通知，但匡列不等於感染，會安排做X光和抽血篩檢。

疾管署說明，肺結核是全球性的慢性傳染病，台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高，主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，但不經衣服或食器傳染，與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。

更多中時新聞網報導

NBA盃》一眉哥復出 湖人照擒獨行俠6連勝

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

賴佩霞重拾歌手身分 憶母邊哭邊唱