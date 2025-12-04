台大肺結核接觸者持續匡列中！北市衛生局：感染終生10%機率發病

台大校園有一位「外籍生」被診斷肺結核，台北市衛生局指出已掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。

北市衛生局表示，與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查，也呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查，如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

台大學生收到「X光檢查、抽血」通知信件。圖／台視新聞

北市衛生局進一步表示，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高，因此如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整的診療評估，及早發現及治療。

北市衛生局指出，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。北市衛生局表示，結核病是可以治癒的，透過醫療與公共衛生的積極防治，台北市結核病病例已由民國100年確診1000例，至113年降為438例，降幅達56.2%，114年截至11月北市累計確診371例。

責任編輯／陳俊宇

