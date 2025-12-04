台大肺結核案「匡列逾900人」還可能再擴大！羅一鈞曝原因

疾管署。游騰傑攝



台灣大學近日傳出學生罹患肺結核，由於該個案「可傳染期較長」。疾管署署長羅一鈞今（4）日指出，確診者為外籍學生，目前初步匡列已超過900人，仍持續擴大中。

一名台大學生日前在Dcard發文「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了」，並附上校方保健中心通知。內容提及「因接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心－結核病防治組告知，您已符合肺結核接觸者標準，為了您的健康，請您務必接受衛教、X光及抽血檢查」，X光檢查時間為12月15日、16日，抽血則是17日和18日。

廣告 廣告

羅一鈞說明，確診者為外籍學生，因修課範圍廣、接觸同學較多，衛生單位依據防治指引，以「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上」為原則匡列接觸者，由台北市衛生局持續匡列接觸者當中，目前初步匡列就多達900出頭，還在持續匡列當中。

他強調，收到通知並不代表已感染，只是需要配合X光、抽血等追蹤檢查。由於台大學制較特別，16周學制，寒假將於12月中下旬開始，衛生單位為了能安排X光車進駐、抽血跟衛教宣導，盡快完成篩檢，才會在近期內密集大量通知遭匡列學生，這點要請大家體諒。

疾管署副署長林明誠也解釋，不希望被報導後，同學們彼此猜忌或獵巫，因回推可傳染期較長，已匡列逾900人。

根據疾管署統計，去年台灣肺結核確診數為6141人，今年1至10月確診數為4657人，我國結核病防治目標在2035年發生率要降至每10萬人口10人以下（2024年為每10萬人口26人）。

更多太報報導

1外籍生確診！台大肺結核匡列900人 石崇良：匡列者非感染追蹤檢查即可

台大1學生罹肺結核「可傳染期較長」 疾管署：可能匡列數十至數百人

跨年、聖誕出國注意！疾管署示警：日本、韓國流感快速上升