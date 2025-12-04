台大肺結核「急匡列900多人」！羅一鈞曝原因：請大家體諒

記者蔣季容／台北報導

羅一鈞曝緊急匡列900多人原因。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，北市衛生局初步匡列900多名接觸者，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。疾管署署長羅一鈞今（4）日表示，由於台大學制較特別，12月下旬就開始放寒假，因此衛生單位近期才會大量寄發「肺結核接觸者健康檢查」。

衛福部長石崇良今日出席政院會後記者會時證實，該案是發生在校園的一位外籍生被診斷有肺結核，是一個單一案件，並不是群聚現象。



石崇良進一步說明，匡列者的條件是同一天在同一個空間共處超過8小時以上，累積接觸40小時以上。被匡列之後，北市衛生局就會通知來進行X光跟抽血的篩檢，避免有潛伏的感染發生。他強調，目前來看還不需要恐慌，接到通知並非就是感染者，依據個案診斷時間跟入境時間去做回溯，匡列的範圍從可傳染期開始，所以追蹤人數不少，目前大約匡列900人左右。

廣告 廣告

羅一鈞接受媒體採訪時指出，由於台大學制較為特別，採取16週學制，12月下旬就會開始放寒假，衛生單位須安排X光車進駐、抽血及衛教宣導等，希望盡快在寒假前完成篩檢，因此近期內才會密集通知遭匡列學生，盼大家能夠體諒。

更多三立新聞網報導

獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆

「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了

塑膠微粒恐傷腦、罹癌！最新研究曝：人體糞便一天排出8000顆

亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果

