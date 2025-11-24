台大舍監性騷案延燒 學生會要求校方重啟調查勿再上訴

台大舍監性騷案當事人Y女今在台大學生會會長陳柏承(中)、新北市議員黃淑君，以及民進黨立委張雅琳、伍麗華陪同下舉行記者會。(記者田裕華攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台大舍監被控性騷擾案，台北高等行政法院認定性平會議有3名委員是違法代理出席、會議組織不合法，判決撤銷校性平會處分。台大學生會今也陪同性平案當事人舉行記者會，針對台大拒不重啟調查表達深切遺憾與強烈不滿，認為校方藐視司法、程序失當、對被害人救濟不足，呼籲校方重啟調查、勿再上訴。

台大一名女博士生(Y女)3年前向校方性平會提出性騷擾申訴，指控遭女舍監親吻、磨蹭、咬手臂、傳示愛簡訊、連續撥打電話等；但校方性平會調查後，決議認定「不成立」性騷擾，女博士生不服打行政訴訟。北高行認定性平會議有3名委員是違法代理出席、會議組織不合法，判決撤銷校性平會的處分。可上訴。

案件當事人Y女今在台大學生會會長陳柏承、新北市議員黃淑君，以及民進黨立委張雅琳、伍麗華陪同下舉行記者會。

Y女指控，「今天是第1155天，已經超過3年了，至今台大仍是以最高機密來保護舍監的工作位置，讓我無從得知、無從迴避，如今連法院都明白告訴台大，你們錯了，你們錯得離譜，台大就應該要正視我受到的侵害。」

台大學生會會長陳柏承也批評，台大的上訴理由是非常空洞的，意思是它之後再補上的意思。法院日前已判決台大敗訴，並在判決理由明確指出性平程序違法的事證，命學校重新審議，但台大仍拒絕重啟性平程序，學生會呼籲台大立即勿再上訴，並重啟性平調查，補正違法程序。

陳柏承也提及，在法院審理過程中，台大性平會拒絕向法院、當事人提供表決委員名單，聲稱為機密公文。台大學生會要求台大應就性平會委員出席表決名單的保密做法提出法律依據，並檢討現行校園性平處理流程的透明程度。

