台大舍監性騷案3年沒進展 台大上訴遭學生會痛批

台大校園的女舍監性騷案，三年過去，當事舍監，只被調職，還在校園服務，受害女學生至今仍沒獲得公平正義！上個月法院判決認定，台大在性平程序上有瑕疵，必須重啟調查，但學生會卻出面控訴，學校不僅沒即時懸崖勒馬，反而是堅持上訴，痛批校長陳文章，連自身錯誤都無法面對，如何來談教育。

台大舍監性平案受害者Y女（變音）：「從性平會結果認定性騷擾不成立開始，台大有很多可以面對自己錯誤的機會，但他始終拒絕這麼做，如今連法院都明白告訴台大，你們錯了你們錯的離譜，台大就應該要正視我所受到的侵害。」

台大舍監性騷案，從2022年6月事發至今，過去1155天，超過三年的時間，受害學生，還沒等來正義！數度出面開記者會，情緒仍潰堤。緊握新北市議員黃淑君的手，頻頻轉頭拭淚。





台大舍監性平案受害者Y女（變音）：「公正對待受害學生，原來對台大而言竟是如此委屈嗎，你就是在說我們把你當人看，已經夠好了。」

痛批台大荒腔走板，受害學生不滿性平會處分，前後四次要求從啟調查，都被台大駁回。案件進入北高行，上個月，法院認定，性平委員開會，不得代理，但本案中卻有代理事實。因此台大性平程序，存在違法事實，撤銷原處分，命重新審議。學生會痛批，法院認證，台大性平黑箱，校方卻不肯懸崖勒馬，執意上訴。

台大舍監性平案受害者Y女（變音）：「一個無法面對自身錯誤的校長，有什麼資格談教育，有什麼資格爭取連任。」

受害學生控訴，自己受到二度、三度傷害，不只是漫長的救濟讓她身心俱疲，加害舍監，更是直到今年8月，才被調職，但人還在校內工作。





新北市議員（民）黃淑君：「學妹並沒有辦法確保，他在學校行走任何的過程當中，不會再遇到這個疑似的加害人，或相對當事人。」

台大學生會長陳柏承：「從三年前到現在，台大持續在做，做的最好的一件事，就是包庇加害者放任風險。」

對此，台大回應，上訴是因為校內章程與法官，在性平委員能否由他人代理上，見解分歧。希望尋求統一法律解釋。言下之意，不撤回上訴，但教育部長鄭英耀，這次力挺學生。

教育部長鄭英耀：「台大應該要就法論法去認真審酌，台北高等行政法院（口誤）裡面，所提的這樣的一個決議，學生希望學校不要再提上訴，我想也應該有它一定的道理。」

事到如今，再多法律上的攻防，恐怕都成利劍，再次刺向受害學生的心。

