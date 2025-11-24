台大舍監性騷申訴案「法院撤銷校性平會處分」 當事人痛批「太離譜」台大：已上訴

台大發生性平事件，決議遭法院撤銷。資料照片。廖瑞祥攝



台大一名女博士生3年前，向校方性平會提出性騷擾申訴，指控遭女舍監親吻、磨蹭、咬手臂、傳示愛簡訊、連續撥打電話等騷擾行為；台大校方性平會調查後，決議認定「不成立」，女博士生不服打行政訴訟。北高行認定台大性平會議有3名委員是違法代理出席、會議組織不合法，因此判決撤銷校性平會的處分。校方表示已經上訴。對此，女博士生今天（11／24）痛批台大太離譜，須正視受到的侵害。

民進黨立委張雅琳、伍麗華、新北市議員黃淑君，陪同當事人舉行記者會。台大學生會也陪同當事人舉行記者會，針對台大拒不重啟調查表達深切遺憾與強烈不滿，認為校方藐視司法、程序失當、對被害人救濟不足，呼籲校方重啟調查、勿再上訴。

女博士生沉痛指控，「今天是第1155天，已經超過3年了，至今台大仍是以最高機密來保護舍監的工作位置，讓我無從得知、無從迴避，如今連法院都明白告訴台大，你們錯了，你們錯得離譜，台大就應該要正視我受到的侵害。」

張雅琳呼籲校方立即確實遵守判決內容，並放棄繼續上訴。伍麗華表示，台大應依判決重啟調查、還給學生對性平會的信任，教育部也應建立監督與問責機制，確保各校性平程序落實。

台大今天發出聲明表示，此案已於法定期限內提出上訴。校方指出，台北高等行政法院判決台大調查程序，對此案已於法定期限內提出上訴，主因是台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，此見解於法理上有重大爭議，也與現行的「各級學校性別平等教育委員會設置準則」規定矛盾，並對教育現場實務有重大衝擊，因此台大希望能上訴到最高法院，請求釐清此法律爭議。

