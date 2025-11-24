台大舍監騷擾案校方提上訴拒重審 當事女學生現身怒控

台大舍監性平案上個月經台北高等行政法院撤銷原處分，要求台大重啟程序，但台大校方選擇繼續上訴，引發學生會和當事女學生強烈不滿，今（24）天召開記者會，要求台大撤回上訴並重啟調查，而遭到舍監騷擾的女學生也再度出面指控校方，喊話校方正視她的訴求。

遭騷擾的女學生今天再度出面，戴著墨鏡、口罩強忍淚水。上個月經台北高等行政法院判決台大敗訴後，明確指出性平程序違法事證，要求台大重新審議，然而台大選擇繼續上訴，讓女學生難以接受，表示自己聽到「撤銷」兩個字感到非常訝異，因為至今台大仍以最高機密來保護舍監的工作位置，讓她無從得知、無從迴避，如今連法院都明白告訴台大做錯，校方就應該要正視她所受到的侵害。

學生會提出四大控訴 台大：已上訴釐清爭議

儘管涉案舍監已被調職，但仍有機會接觸到女學生，讓當事人相當不放心，學生會訴求台大應立即撤回上訴，並重啟校內性平程序，同時提出四大控訴。台大學生會長陳柏承指出，台大的上訴理由非常空洞，且台大在法院審理期間，拒絕提供給法院、當事女學生性平會委員的表決名單，稱其為機密的公文。

台大性平案延燒 教長：台大應依法認真審酌

對此，台大回應，案件提出上訴是因為台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，因此希望釐清法律爭議。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀則喊話台大應該要就法論法，認真審酌最高行政法院所提的決議。而此案件延燒至今1千多天仍未落幕，女學生再度鼓起勇氣站出來，只求能有一個交代。

針對學生會提出的四大控訴，台大回應已上訴釐清爭議。圖／台視新聞製圖

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

台北／李承庭、林益新 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

未來赴美4名校留學將「免托福」 預計115學年度上路

沒放鳥！台大電機學長掏3.5萬發雞排挽校譽 1原因遭校警驅趕

台大雞排之亂！他疑被台大女友戴綠帽 為報復發祭品文放鳥400人